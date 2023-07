Almirante hundió a Flandria y se subió a la cima

Almirante Brown se hizo fuerte y le ganó como visitante 2 a 0 a Flandria para así pasar a liderar la Zona A de la Primera Nacional. Stable (7m. PT) y el delantero Bazán (23m. PT) anotaron para los de Isidro Casanova, que sumaron su tercera conquista consecutiva.

Con esta victoria, La Fragata volvió a liderar la Zona A del Ascenso con 44 puntos, a 2 de su inmediato perseguidor Agropecuario, que el sábado superó 2 a 1 en su estadio a Nueva Chicago. El Canario, por su parte, cayó al último lugar y entró en zona de descenso, con 23.

Almagro igualó sin goles ante San Martín (T) en su estadio Tres de Febrero. A los 45 minutos del segundo tiempo, el árbitro Zamora detuvo el encuentro por el ingreso de un hincha local al campo de juego y luego a los 4 minutos lo reanudó.

Por la Zona A también se dio la victoria de Güemes 1 a 0 sobre Gimnasia (M), con gol de Benega.

Por la Zona B, Deportivo Maipú superó a Racing de Córdoba por 2 a 1 y recuperó el liderazgo del grupo.

Almirón (18m. PT y 31m. ST) marcó un doblete para el equipo cuyano, en tanto que atacante Coronel (3m. ST) había empatado transitoriamente para el equipo cordobés.

La victoria, la tercera seguida para Deportivo Maipú -venció la fecha pasada 3 a 1 a Atlanta, de visitante y 3 a 2 a Tristán Suárez, de local (21ra.)-, lo volvió a ubicar en la punta de la zona con 48 puntos, a 1 de su inmediato perseguidor, su coprovinciano Independiente Rivadavia, que el sábado igualó 1 a 1 contra Atlanta. Racing, por su parte, sigue en la decimoquinta posición con 21 unidades.

Chacarita derrotó a Atlético Mitre de Santiago del Estero 2 a 1, de visitante, y se mantuvo en la tercera posición con 45 puntos y a tres del nuevo líder Maipú. González (8m. PT y Giménez 28m. ST) marcaron para el Funebrero; Juárez (34m. PT) igualó transitoriamente para los locales.

Otros resultados de ayer de la Zona B: Dálmine 1 (Molina) - Riestra 2 (Ortiz y Acuña); At. Rafaela 1 (Funez) - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 y Chaco For Ever 1 (Silva) - Tristán Suárez 1 (Montenegro).

Por la Zona A, la fecha se completa hoy con San Martín (SJ)-Defensores de Belgrano (a las 21 por TyC), mientras que por la B jugarán, desde las 18, Aldosivi-Brown (A).