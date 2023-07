La FED subió las tasas de interés en Estados Unidos: alcanzó su nivel más alto desde 2001

Las acciones en Nueva York protagonizaron una jornada de tono cambiante en la que cerraron con leves altibajos, luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) aumentara su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, al ubicarlas en rango de entre 5,25% y 5,50%, y advirtiera que se va a mantener en ese nivel hasta que baje la inflación.

De esta manera, el Dow Jones mantiene una serie de 13 jornadas de subas consecutivas, algo que no se producía desde hace 35 años. Esto se produjo a pesar de que la FED elevara las tasas de interés a su nivel más alto en 22 años.

El promedio industrial Dow Jones subió 0,2%, mientras que el índice ampliado S&P 500 cerró en equilibrio y el indicador tecnológico Nasdaq retrocedió 0,1%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

En ese marco, la suba de la FED que se conoció en la tarde de este miércoles tendrá un impacto en la economía argentina, pero los especialistas afirman que esa decisión no afectará en gran medida al país. Es decir, más allá de los problemas económicos que tiene Argentina, que la Reserva Federal estadounidense fortalezca al dólar no le conviene al Gobierno. Sin embargo, el analista financiero Christian Buteler asegura que "los desequilibrios internos son tan grandes que un incremento de 25 puntos básicos no son la principal dificultad”.

La decisión de la FED implica un freno en la economía mundial y para el lado financiero significa una menor cantidad de dólares para invertir en los mercados emergentes. En ese tenor, si la economía estuviera en otra situación, el aumento de la tasa de interés podría haber tenido un efecto mayor.