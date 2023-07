Ahora, María Becerra, que se encuentra por España, estuvo en el ciclo llamado La Resistencia y sus confesiones declaraciones sexuales fueron picantes.

Así, en el marco del mencionado espacio en cuestión la inquietud fue directa: ¿Cuántas en el último mes?", preguntó el conductor del ciclo, David Broncano, que para dar un marco de referencia detalló: "Follar normal cuenta un punto". Pero, la aclaración confundió a la cantante argentina e hincha del Lobo, que consultó: "¿Qué sería follar normal, vos estás hablando de cantidad?", le siguió preguntando María.

Entonces, el conductor aclaró con ejemplos, dando comienzo a un picante ida y vuelta, describiendo una tabla de situaciones sexuales y sus respectivos valores.

Por su parte, María cortó por lo sano y lanzó: "Bueno, yo tengo novio, lo sabrás...", arrancó, haciendo mención al trapero Rei. y largó la confesión "Y la verdad que le metemos bastante... No sé cuántos puntos será, pero todo lo que dijiste, todo", lo que provocó la ovación total del público presente en el mencionado espacio.

Por último, la cantante, nacida en Quilmes, aseguró que evalúa irse a vivir a Miami, Estados Unidos. "Está divino Miami, a mí me encanta, a mucha gente no le gusta porque dicen que es como todo muy artificial, pero a mi me encanta. A mí me gusta mucho la playita y la actitud de la gente, siento como que están viviendo de vacaciones. La gente es muy divina, no me cayó mal nadie", contó María Becerra.