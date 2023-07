Viajes de egresados a Bariloche: cada vez más quejas por "estafas" y padres preocupados

El momento más importante en la vida de un estudiante de secundaria es, sin lugar a dudas, el viaje de egresados a Bariloche. El último año escolar promete diversión y amigos y las empresas turísticas toman esto para darles una propuesta que no olvidarán.

Pero no siempre es así. En diferentes puntos del país, siendo uno La Plata, un grupo de padres denunció que los chicos no recibieron el paquete de viaje por el que pagaron incluso hasta con dos años de anticipación.

Uno de los casos habría sido con la empresa Travel Rock, según se viralizó en redes sociales. La empresa tomó el guante y dio su versión del caso.

Las denuncias por parte de padres y alumnos expondrían cancelaciones sin aviso, suspensiones de beneficios y malas condiciones habitacionales, en hoteles que no habrían sido informados con anterioridad.

“Tenían nueve noches en Bariloche y, a último momento, se las sacaron y las cambiaron por un buzo, que tiene un costo totalmente distinto”, esgrimieron los adultos. “Un día entero con noche en Bariloche, con alojamiento, comida y todo, la terminaron cambiando por un buzo a todos los pasajeros”, continuaron el reclamo.

La otra denuncia, desde un colegio platense, indicaría que “tenían que salir en un vuelo de Aerolíneas Argentinas pero los tuvieron diez horas en el aeropuerto. Los terminaron sacando por un vuelo de FlyBondi y los hicieron pagar la maleta a cada uno. Cuando llegaron a Bariloche, tenían que ir a un hotel frente al lago y los mandaron a otro que queda a cinco cuadras”.

En Formosa, uno de los puntos donde más resonó la denuncia de los padres, habría afectado a 160 alumnos a los que le suspendieron el viaje sin aviso: “Cancelaron la fecha y no dieron más información ni ningún motivo. Hace dos años venimos pagando el viaje con mucho sacrificio para juntar la plata. Nos bloquearon del grupo de Whatsapp y no podíamos reclamar”.

Por otro lado, en Tik Tok se viralizó un video que hicieron un grupo de estudiantes, donde muestran las habitaciones asignadas que “son para dos personas pero tienen cuatro camas”, en el caso de los varones, y, en el caso de las mujeres, con hasta cinco camas.

Una madre que viajó como acompañante reclamó “las valijas varadas en el medio del lobby del hotel, los chicos no tienen habitación. El hotel está en malas condiciones, con olor a pegamento en los pasillos”.

“Los chicos durmieron en el piso. Esperaron una hora en el aeropuerto que los vayan a buscar, los hicieron comer en un sótano y, cuatro horas después, no tienen designadas habitaciones”, cerró la mujer.

Qué dijo la empresa

Michel Casavillas, vocero de prensa de Travel Rock, se refirió a las acusaciones que se extienden también a Chaco: “Los viajes de egresados están compuestos por varios servicios y, cuando uno de esos servicios tiene algún inconveniente, afecta a todo el resto, porque esto funciona como un engranaje y los viajes de egresados son módulos. Son 8 días que se van acomodando y, si hay que reprogramar, se debe hacer los 8 días”.

“Circula (la acusación) y se vincula a la empresa con el término estafa y me parece que es muy fuerte. Una cosa es una estafa y otra muy distinta es la reprogramación de un viaje. Acá no se canceló nada, los chicos van a viajar, van a tener su experiencia única, lo que no está confirmado es la fecha pero, estimo que los chicos que iban a viajar el 3 (de julio) lo harán el 11 y los que viajaban el 11 lo harán el 19, pero no quiero arriesgar nada sin tomar conocimiento profundamente de lo que está pasando”, cerró el vocero.

