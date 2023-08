Silvina Luna sufrió una desmejoría y volvió a ser internada en terapia intensiva

Crece la preocupación en el entorno de Silvina Luna luego de volver a ser internada en terapia intensiva esta mañana. Hace algunos días, la actriz había sido trasladada a una habitación común donde realizaba ejercicios de kinesiología para empezar un largo proceso de recuperación.

Sin embargo, según se pudo conocer esta jornada, el cuadro de salud de Luna sufrió una desmejora y fue situada en el área de cuidados intensivos. Además, mencionaron que Silvina Luna no se encuentra intubada y por el momento no podrá recibir visitas.

"Fue muy difícil que su cuerpo pudiera responder al hecho de trabajar con una kinesióloga, entonces decidieron, para tener mejor cuidado, regresarla a terapia intensiva", agregó Andrea Taboada en El diario de Mariana.

En las últimas jornadas, el amigo íntimo de Silvina Luna, Gustavo Conti, afirmó: "No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el orto, está peleando por su vida todos los días un poco". Además, Conti aseguró: "Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso".

En ese sentido el hermano de la actriz, Ezequiel, aseguró que la ex participante de Gran Hermano, experimentará un "cambio drástico" a futuro tras superar este obstáculo adverso que la ha llevado a la internación.

Está claro que en este momento, el principal objetivo de la actriz es su rehabilitación, relegando las visitas a un segundo plano.