Falleció la madre de Cristina Pérez: "Queremos honrarla siguiendo su ejemplo"

Lamentablemente, la madre de Cristina Pérez, falleció en la mañana de este lunes. Ahora, la conductora de Telefe Noticias junto a Rodolfo Barili viajó en las últimas horas a Tucumán para despedir a María Cristina Navarro que sufría la enfermedad del Parkinson.

Así, la periodista habló del triste momento que atraviesa junto a su familia. “Les agradezco la preocupación por esta noticia tan personal. Lo único que puedo decir es que mi madre nos dejó un ejemplo inmenso de amor y de lucha hasta el final, y que nos tuvo a su lado peleando con ella. Solo queremos honrarla siguiendo su ejemplo porque mi mamá era una santa”, confesó.

En este contexto, vale recordar que, Cristina Pérez se había referido a la salud de su mamá que tenía 74 años: “Yo trato de ayudarla con mis herramientas, pero aprendí que debo aceptar las suyas. Comprenderlas y comprenderla. Por ejemplo, hace cinco años que le pido que haga kinesiología, que considere sus beneficios, y ella se niega. Sí, claro que me frustro. Pero no puedo transferirle mi experiencia”, contó en esa oportunidad.

Por otra parte, en Radio Rivadavia, durante el pase del programa de Baby Etchecopar con el de Cristina Pérez, ambos conductores entablaron una pequeña conversación en la que la periodista se explayó sobre su futuro laboral. Concretamente, el conductor de Baby en el medio le preguntó a la periodista que lidera el noticiero central de Telefe cuál será su situación personal en el canal en el caso de que su pareja, Luis Petri, gane las próximas elecciones nacionales. Tras los resultados de este domingo, el mendocino es el candidato a Vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabeza junto a Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio.

En este sentido, la periodista se sinceró. “Me encanta que me hagas la pregunta porque me lo preguntaron los chicos y vos sabés que yo siempre contesto, y en estas cosas hay que ser siempre honesto y transparente. Obviamente que estoy viviendo una situación que nunca me imaginé que me podía tocar, pero todavía no pasó nada, estamos en una transición. Lo que ocurre es que tanto el canal como yo estamos convencidos de una cosa: que hay que hacer siempre lo correcto y lo mejor para un producto creíble como es Telefe Noticias. Y en el canal tenemos nuestras reglas de lo que se llama compliance. es decir cuando se produce eventualmente un choque de intereses”, comenzó respondiendo Pérez y Baby le aclaró: “Como en la Justicia”.

“En el canal ya hablamos de todas estas cosas, sobre todo para preservar la credibilidad de Telefe Noticias y también para preservar nuestro vínculo, porque yo tengo una relación de trabajo con el canal de 21 años. Entonces probablemente cambiaré el género de tipo de trabajo a otro tipo de producto, pero para eso todavía faltan dos instancias muy importantes, que son las elecciones”, completó la periodista.

Finalmente, vale destacar que, Cristina, que estaba por emprender sus vacaciones en los próximos días, había compartido este domingo una postal en sus redes sociales con el sobre que contenía su voto y escribió: “El privilegio de vivir en democracia y elegir en libertad”. Recordemos que Pérez es la actual pareja del ahora candidato a vicepresidente, Luis Petri que forma parte de la fórmula de Juntos por el Cambio encabezada por Patricia Bullrich.