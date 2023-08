La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tiene la continuidad de la Copa de la Liga, con Gimnasia recibiendo a Talleres y con Vélez e Independiente buscando empezar con el pie derecho, recibiendo a Barracas Central y Colón de Santa Fe respectivamente. A su vez, Lionel Messi va por su primer campeonato con el Inter Miami, cuando se enfrenten en la final de la Leagues Cup al Nashville. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

16:30 Independiente vs Colón TNT SPORTS

19:00 Gimnasia (LP) vs Talleres (C) TV PUBLICA

21:00 Vélez vs Barracas Central TNT SPORTS

BUNDESLIGA

10:30 B. Leverkusen vs RB Leipzig ESPN 2/STAR +

10:30 Augsburgo vs Monchengladbach STAR +

10:30 Hoffenheim vs Friburgo STAR +

10:30 Stuttgart vs Bochum STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Heidenheim STAR +

13:30 B. Dortmund vs Colonia STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Fulham vs Brentford STAR +

11:00 Liverpool vs Bournemouth STAR +

11:00 Wolverhampton vs Brighton ESPN/STAR +

13:30 Tottenham vs Manchester United STAR +/ESPN

16:00 Manchester City vs Newcastle STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Lyon vs Montpellier STAR +

16:00 Toulouse vs PSG STAR +/ESPN

LIGA DE ESPAÑA

12:00 Real Sociedad vs Celta de Vigo DGO

14:30 Almeria vs Real Madrid DGO

16:30 Osasuna vs Athletic Bilbao DGO/STAR +

SERIE A

13:30 Empoli vs Hellas Verona STAR +

13:30 Frosinone vs Napoli ESPN 2/STAR +

15:45 Genoa vs Fiorentina STAR +

15:45 Inter vs Monza STAR +

TOP 12 DE LA URBA

15:10 San Luis vs. Hindú STAR +

15:10 Belgrano vs. Alumni STAR +

15:10 Newman vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Pucará vs. La Plata STAR +

15:10 CASI vs. Atlético del Rosario STAR +

15:30 CUBA vs. SIC ESPN 3/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Internacional vs Fortaleza STAR +

16:00 San Paulo vs Botafogo STAR +

18:30 Cuiabá vs Palmeiras STAR +

18:30 Fluminense vs America MG STAR +

21:00 Cruzeiro vs Corinthians STAR +

TEST MATCH

11:00 Gales vs. Sudáfrica ESPN 3/STAR +

13:15 Irlanda vs. Inglaterra ESPN 3/STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Quilmes vs. GEBA STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 San Fernando vs. SIC STAR +

MASTERS 1000 CINCINATTI

16:00 Semifinal #1 ESPN 2/STAR +

19:00 Semifinal #2 STAR +

LEAGUES CUP

22:00 Nashville vs Inter Miami Apple TV