España se coronó campeón del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 al vencer a Inglaterra por 1 a 0 en una final disputada hoy con 75.784 espectadores en la ciudad de Sydney.



Con un gol de la capitana Olga Carmona, a los 29 minutos del primer tiempo, las españolas alcanzaron su primera Copa del Mundo con el seleccionado mayor, luego de ganar el título con la Sub 17 (2018 y 2022) y la Sub 20 (2022).



La "Roja" completó la triple corona con un triunfo merecido que pudo ser más amplio si la arquera británica Mary Earps no le hubiera tapado un penal a la mediocampista Jennifer Hermoso en el segundo tiempo.



España se convirtió en el primer país en tener los tres mundiales del fútbol femenino (mayor, Sub 20 y Sub 17) al mismo tiempo y en el segundo junto con Alemania en haber coronado la Copa de la FIFA masculina y femenina.



El equipo de Jorge Vilda avanzó a la ronda final del Mundial como segundo del Grupo C, después del cachetazo de Japón (0-4) tras vencer previamente a Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0). En la fase de eliminación directa, despachó a Suiza (5-1), Países Bajos (2-1), Suecia (2-1) y Inglaterra (1-0), que también buscaba su primer título tras coronar la Eurocopa y la Finalissima.