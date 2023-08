La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo, la agenda deportiva tendrá como plato principal, la continuidad de la Copa de La Liga, con la presencia de River en La Paternal visitando a Argentinos y con San Lorenzo haciendo lo propio ante Lanús en "La Fortaleza". A su vez, se juega la final de la Copa Mundial Femenina 2023 entre España e Inglaterra. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

14:00 Arsenal vs. Instituto ESPN Premium

16:00 Sarmiento vs. Tigre TNT SPORTS

16:15 Rosario Central vs. Atlético Tucumán ESPN Premium

18:30 Lanús vs. San Lorenzo TNT SPORTS

21:00 Argentinos vs. River ESPN Premium

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Monaco vs. Strasbourg STAR +

15:30 Lens vs. Rennais STAR +

PREMIER LEAGUE

09:55 Aston Villa vs. Everton DGO/STAR +/ESPN

12:20 West Ham vs. Chelsea DGO/STAR +/ESPN

BUNDESLIGA

10:15 Union Berlin vs Mainz 05 STAR +

12:20 Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt STAR +

SERIE A

13:20 Roma vs. Salernitana ESPN 2/STAR +

13:20 Sassuolo vs. Atalanta STAR +

15:30 Udinese vs. Juventus STAR +/ESPN

15:30 Lecce vs. Lazio STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Girona vs. Getafe DGO/Dsports

14:45 Barcelona vs. Cádiz DGO/STAR +/ESPN

16:30 Real Betis vs. Atlético Madrid DGO/Dsports

ATP MASTERS 1000 - CINCINNATI

17:30 Final DGO/ESPN 3/STAR +

PRIMERA - NACIONAL

14:00 Agropecuario vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

15:00 Guillermo Brown vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:30 Alvarado vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

15:50 Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Maipú DGO/TYC SPORTS

17:50 Patronato vs. Defensores de Belgrano DGO/TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Vasco da Gama vs. Atlético Mineiro STAR +

16:00 Bahía vs. RB Bragantino STAR +

16:00 Coritiba vs. Flamengo STAR +

16:00 Santos vs. Gremio STAR +

18:30 Goiás vs. Athletico Paranaense STAR +

MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

07:00 Final: España vs. Inglaterra DSPORTS / 1610

EFL CHAMPIONSHIP

08:00 Norwich vs. Millwall STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

08:20 Anderlecht vs. Westerloo DGO/FOX SPORTS

EREDIVISIE

09:20 Sparta Rotterdam vs. Feyenoord ESPN 3/STAR +

A1 PADEL

10:00 Suiza - Final STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:15 Istanbul Basaksehir vs. Fatih Karagumruk STAR +

15:30 Besiktas vs. Pendikspor DGO/FOX SPORTS

GOLF: BMW CHAMPIONSHIP

14:00 Vuelta final ESPN 3/STAR +

WTA PREMIER - CINCINNATI

14:30 Final DGO/ESPN 3/STAR +

LIGA SMARTBANK

17:00 Albacete vs. Amorebieta STAR +

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE VOLEY FEMENINO

18:30 Brasil vs Argentina DGO/DSPORTS 2/1612

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Baltimore Orioles vs. Oakland Athletics DGO/FOX SPORTS 3

20:00 Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies ESPN 2/STAR +

FIBA - PREOLÍMPICO

21:00 Final DGO/DSPORTS+/1613