Piquete y quema de gomas en 137 y 77: reclaman por los cortes de luz

Una de las principales arterias de tránsito que conecta al Suroeste del Gran La Plata con Ignacio Correas y Arana estaba afectada este martes por un piquete que realizaban gente de esa zona en el marco de cortes de luz.

Ocurría sobre la Avenida 137 entre 76 y 77. Una vecina, afirmó: "Hace dos semanas estamos con baja tensión y teníamos, al menos, tres cortes por día. Desde ayer al mediodía ya no hay luz directamente".

Asimismo, señaló que son dos manzanas las que se encuentran afectadas. "Desde EDELAP dicen que como somos un barrio que no tiene medidores, no pueden dar una solución", agregó la vecina damnificada.

"Es la segunda vez que cortamos la calle por no tener luz. La primera vez fue la semana pasada, pero hoy el corte sigue vigente desde las dos de la tarde porque no nos dan respuestas. No podemos seguir así con las heladeras apagadas y con la cantidad de chicos que hay en el barrio", declaró la frentista. En ese sentido, señaló que hay tres comedores en el barrio que no pueden funcionar debido a la falta del servicio.