María Becerra dejó el hotel en Los Ángeles: sucedió de madrugada y por una emergencia ¿Qué pasó?

Ahora, la reconocida cantante María Becerra vivió, sin dudas, un inesperado episodio durante su estadía en un hotel de Los Ángeles. Resulta que, en la madrugada del lunes, estando en su habitación fue invadida por un enjambre de abejas. Así, la artista hincha del Lobo, que se encontraba en pleno sueño, fue despertada por un intenso zumbido. “Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escucho como cuando el mosquito está zumbando, así pero por 50. Resultaron ser abejas. Abro los ojos y veo como 20 en la lámpara que tengo arriba, miro la otra lámpara que tengo lejos y como otras 50", señalo Becerra.

Asimismo, recordemos que, confesó en diferentes ocasiones su temor hacia los insectos: "¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?”, reveló desde sus redes: “Cuando reacciono, pienso cómo salir de ahí, porque nos teníamos que ir a otro aeropuerto, y cómo hacerlo sin que me piquen, sin terminar en el hospital. Teníamos que salir a las 7 de la mañana, teníamos las valijas, todo preparado para abrir los ojos y bajarlas. Pero eran las 5 y lo iba a tener que hacer dos horas antes, porque de ahí me tenía que ir porque estaban meta entrar y entrar y no sé por dónde, porque yo tenía todo cerrado porque no me gustan los bichos, veo una polilla y ya me da miedo”, siguió relatando sobre la inesperada situación.

A pesar del feo momento, contó: "Me dije ‘María, el mundo es para los valientes, mira hasta dónde llegaste, loquita’. Así que me puse de todo, me puse un jean, una boina, una campera con capucha y pensaba que hubiera menos lugares para picar. Tuve que tener valor y pasar ese pasillo de la muerte con dos lámparas y 50 abejas en cada uno”.

Finalmente confesó: “Pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital, pero las abejas estaba haciendo la suya, estaban alrededor de la luz y no jodían, y así me vine hasta el aeropuerto”, cerró su relato en las redes sobre la insospechada experiencia.