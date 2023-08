Muerte de Emilia Uscamayta Curi: el 4 de septiembre se conocerá el veredicto

El Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata dará a conocer el próximo 4 de septiembre el veredicto para cuatro empresarios acusados de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, la joven que se ahogó en una pileta en 2016, durante una fiesta clandestina en una casaquinta de La Plata, se informó hoy.

Según precisó el TOC 3, el lunes 4 de septiembre, a las 12, se dará el veredicto para los empresarios Carlos Bellone, Raúl "Peque" García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

La fiscalía y la familia de la víctima pidieron el martes último la pena de 14 años de prisión para García, Piedrabuena y Haramboure; en tanto para el dueño de la casa, Carlos Bellone, se pidió una condena de entre 8 y 10 años de prisión.

Durante la audiencia de hoy, los abogados defensores de los cuatro empresarios pidieron la absolución de los mismos, con el esquema argumentativo de sostener que la joven estaba alcoholizada y que su hermano, Cristian, presente en la fiesta, debió cuidarla y retirarla del lugar.

El abogado de la familia de la joven fallecida, Adrián Rodríguez Antinao, explicó a Télam que "los abogados defensores pidieron la absolución y se pidió al tribunal que no tome esos esquemas de defensa porque se sostienen en la revictimización de la víctima".

"Ellos crearon una fuente de riesgo pero dicen que Emilia y su hermano potenciaron esa fuente de riesgo. Pero si Emilia estaba como dicen, alcoholizada, en situación de vulnerabilidad, ellos potenciaron esa vulnerabilidad en afán de dinero", remarcó.

Expresó que el personal de seguridad está habilitado para retirar de la fiesta a aquella persona que no está en condiciones, o que provoca desmanes y que "no necesitaban un desalojo policial, como argumentan".

"Luego atribuyen a Cristian (Uscamayta Curi, el hermano de Emilia) la culpa de Emilia por tomar y por no hacer abandono de la fiesta, como que el garante era el hermano, pero esa es una postura patriarcal", sostuvo.

Destacó que Emilia "era una mujer adulta de 28 años, vivía sola, viajaba por el mundo. Sostener lo que dijo la defensa es remitirnos a los casos de violencia sexual donde dicen cómo la mujer puede andar sola sin compañía y asumen al hombre como protector ante la debilidad de la mujer".

El abogado de la familia puntualizó que "los patovicas tiene un registro y en ese registro les enseñan como lidiar con la gente, primeros auxilios, pero esta gente que fue a la fiesta (como personal de seguridad) no tenía la más elemental formación, si no le hubieran salvado la vida a Emilia".

Emilia Uscamayta Curí murió el primero de enero de 2016, cuando asistía a una fiesta clandestina en una casaquinta ubicada en la calle 520, entre 159 y 160, en las afueras de ciudad de La Plata.

El evento había sido difundido en las redes sociales como "La Frontera, el límite lo ponés vos".

Según distintos testimonios, la joven murió ahogada en una piscina donde había muchas personas.

Los imputados Bellone y Haramboure no quisieron ejercer su derecho a unas últimas palabras antes del veredicto; pero sí lo hicieron García y Piedrabuena.

"Hace más de siete años y medio que uno tiene algo acá entro, algo que hace mucho daño y lo quiero decir, quiero decir a la familia de Emilia que lo siento, lo siento en el corazón, acompaño ese sentemiento. Quiero que se esclarezca y se haga justicia por su familia y por la mía", expresó García.

Por su parte, Piedrabuena sostuvo: "Acompaño desde lo más profundo del corazón la pérdida de un hijo, tengo hijos y no me lo puedo imaginar. No puedo pedir disculpas por algo que no hice, pero sí voy a acompañar ese inmenso dolor que tiene de haber perdido a su hija".