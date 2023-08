¿Los Rolling Stones lanzan un nuevo disco para septiembre? Las pistas que dio la banda en un diario inglés

A través de un enigmático anuncio publicado en un diario inglés plagado de referencias a viejas canciones, Los Rolling Stones, la banda de rock más longeva del planeta, dio pistas sobre la publicación de un próximo disco con canciones originales, el cual vería la luz en septiembre.



El texto fue publicado días atrás en el Hackney Gazette camuflado en una publicidad de un ficticio negocio de reparación de cristales, y aunque no menciona al popular grupo, hace un guiño a partir de la presencia del famoso logo de la lengua que caracteriza a la banda.



"Nuestro amable equipo les promete satisfacción. Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas", expresa el texto que promociona a "Hackney Diamonds", el supuesto local que promete su apertura para septiembre de 2023, en alusión a las canciones "(I Can´t Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" y "Shattered".



Además del logo de la banda en lugar punto en la "i" en la palabra Diamonds, la promoción deja entrever que el supuesto negocio de reparación de cristales se fundó en 1962, mismo año de formación del grupo; y cuenta con el tipo de letra utilizado en la portada del disco "Some Girls", de 1978.



Pero a su vez, se consigna un sitio web que cuando se intenta ingresar conduce a los usuarios a la página de registro de Universal Music Group, la compañía discográfica de Los Rolling Stones.



Lo cierto es que Mick Jagger y Keith Richards ya habían informado en distintas ocasiones que trabajaban en un nuevo disco desde antes de la pandemia de coronavirus y que ahora estarían dando los últimos retoques.



Según pudo saberse a través de distintas declaraciones, muchas canciones contarán con la batería del fallecido Charlie Watts y también habrá participaciones de Bill Wyman, bajista original del grupo; y los miembros sobrevivientes de Los Beatles Paul McCartney y Ringo Starr.



El último disco de Los Rolling Stones había sido "Blue and Lonesome", de 2016, con versiones propias de viejos clásicos del blues; sin embargo, para encontrar la última publicación con canciones originales hay que remontarse a "A Bigger Bang", de 2005.