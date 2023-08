VIDEO. Misteriosos "puntos" en los cordones de un barrio de La Plata: ¿casas marcadas por ladrones?

Vecinos de la zona de 118 y 37 están atemorizados por tantos hechos de inseguridad que vienen sucediendo con frecuencia en los últimos meses, donde los robos, las armas y las "casas marcadas" se apoderan de la escena.

Jonatan, uno de los comerciantes de esa esquina, asegura en diálogo con EL DÍA: "El jueves le dieron un tiro a un chico, cerca de las 20.20 por un celu. Y ya el viernes de vuelta, en 38 y 119, tiraron tres tiros a la misma hora. Todo seguido".

A su vez, afirma que él junto a su familia, también fueron víctimas de los ataques de los delincuentes: "Yo tengo un tiro en cada pierna porque a mi me robaron hace varios años, en la puerta primero con el celular, y después venia con mi familia y bajando del auto también me agarraron".

Quienes viven en la zona o la transitan día a día, manifestaron que hay poca presencia policial. Por eso, señaló: "La policía pasa en el día, pero después de las 20 esto es el mundo de nadie. Los comercios cerramos todos a la misma hora y tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos expuestos porque yo no puedo hacer el trabajo de la policía. El otro día estuvo un muchacho desde las 5 de la mañana arriba del auto, dando vueltas y terminé diciéndole yo que era lo que quería, que buscaba. Miraba para ver quien tenía cámaras, quien no. Eso yo no lo tengo que hacer. Estaba pispeando la zona, marcando las casas".

Justamente esta última cuestión es uno de los miedos que tienen los vecinos del lugar, los cuales aseguraron que aparecen cordones en las veredas con "flechas y puntos", que pueden ser marcaciones que realizan los propios delincuentes.

"Tenemos una vecina que nos ha mandado fotos de las casas que están pintadas. Hay una empresa de construcción, que le hicieron una flecha con un punto en la vereda, como para decir `acá´", comentaron Marisa y Pablo, vecinos que dialogaron con este medio.

"La semana pasada le tiraron un tiro a un chico de 17,18 años. Todavía no se que le querían robar, si una mochila, un celular. Era una pareja en moto. Uno sale a hacer mandados, llegás de trabajar y te agarran en la calle", aseguró Marisa.

Por su parte Pablo, remarcó: "El barrio tiene sus días y sus épocas. Nosotros tenemos alarma vecinal. Entre nosotros nos cuidamos pero lo que yo no veo es la policía andar".