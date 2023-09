Tras la muerte de Silvina Luna, More Rial defendió a Aníbal Lotocki: “Es un doctor que amo”

Tras la muerte de Silvina Luna, famosos y famosas se solidarizaron con el hermano de la modelo y reclamaron justicia. En la misma línea, pidieron que Aníbal Lotocki, el cirujano que la operó, pague. Sin embargo, en las últimas horas, More Rial salió a defenderlo.

Fue en su cuenta de Instagram donde la hija de Jorge Rial hizo una insólita defensa, más aún con la reciente partida física de Silvina Luna. La modelo sufrió complicaciones en su salud tras la intervención quirúrgica con el cirujano.

“Es un doctor que amo”, sentenció Morena Rial en sus redes sociales. Fue tras dos preguntas de sus seguidores, donde le pidieron opinar sobre el tema.

Todo comenzó cuando, días atrás, un seguidor le preguntó si se había agradando los glúteos, a lo que ella respondió afirmativamente, con una fotografía mostrando los resultados.

Luego de eso, la consultaron sobre si “no te da miedo después de lo que pasó con Silvina Luna hacerte tantas operaciones”. La mediática escribió: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”.

Pero no fue todo, pues el descargo continuó: “Cuántos otros doctores, si se los puede llamar así, han hecho desastres pero como no es Aníbal, no lo hacen ni público ni lo matan y digo mis motivos. Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos pero a cada persona, antes de ser operada, es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir. Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”.

En tanto, sobre una de las diez preguntas que respondió, llegó el pedido sobre una opinión del cirujano. “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, concluyó More Rial.