L-Gante rompió el silencio tras pasar casi 100 días en prisión: "Pensé que me iba el primer día"

El cantante de "Cumbia 420" Elián Ángel Valenzuela, más conocido como "L-Gante", salió de la DDI de Quilmes en las últimas horas, recuperando su libertad luego de tres meses tras las rejas, que lo tenían acusado de delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego.

Lo cierto es que tras este suceso, el artista dio su primera entrevista en televisión con el experimentado periodista de espectáculos Luis Ventura, en su programa "Secretos Verdaderos", que se emite por América TV.

“Fue una mala jugada, pero el que la pasó ahí fui yo. Admito que pensé que me iba el primer o segundo día. No quería que se complique más, y se me hacía que era mucho circo”, aseguró en primera instancia L-Gante.

Ante una consulta de “¿Pensás que haber estado detenido tanto tiempo tuvo que ver con algo personal o político?”, el cantante no dudó en responder: “Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia. Yo contengo la calma, estoy tranquilo, soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”.

Luego, Elián hizo referencia a las trabas y las postergaciones de su libertad, donde señaló: “Te imaginaras que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”.

Por último, habló de su encuentro con su hija Jamaica: "La noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”.