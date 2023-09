Pampita sobre “La Muqui”: “Llegué para arrasar y no pudieron conmigo”

La polémica por “La Muqui”, el apodo malicioso que le pusieron a Pampita, se reavivó en los útlimos días. Y Caro habló al respecto: “Yo sano todo, no me quedo con ninguna mochila, no tengo nada del pasado que reclamar”, dijo. Pero tiró un lindo dardo por elevación: “Siempre me quedo con el lado bueno, la pasé genial, trabajé un montón. Yo llegué para arrasar y no pudieron conmigo”.