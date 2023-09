VIDEO. La banda de La Plata que la rompió en Got Talent con una canción a capella

Got Talent vivió una noche a puro talento, bajo la conducción de Lizy Tagliani por la pantalla de Telefe. El jurado, integrado por Abel Pintos, Florencia Peña, Emir Abdul y La Joaqui, quedó impactado con una banda de La Plata que cantó a capella.

Se trata de “Hit Vox”, un grupo platense integrado por siete personas que recurren solo a su voz para demostrar su talento. No usan bases musicales, instrumentos u otro elemento.

Entre ellos se dividen las funciones y, mientras algunos cantan, otros le siguen el ritmo con sonidos en lo que se asemeja al beatbox.

Uno de los Hit Vox se presentó ante el jurado: “Somos una banda a capella, quiere decir que no hay ningún tipo de instrumento musical ni ningún tipo de pista musical. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la voz. Es la sonoridad de una banda sin instrumentos”. En la presentación, se despacharon con “Stayin’ Alive” de los Bee Gees.

El jurado se deshizo en halagos pero también le dio una devolución sobre lo que consideraron que son puntos a mejorar. Emir Abdul dijo: “A mi lo que me pasó fue que realmente me gustó muchísimo que ustedes estuvieron utilizando todo con lo vocal y que hicieran coreo, manejaran el escenario de la manera que lo manejaron. Sonaban increíble, me olvidé de que no estábamos escuchando música y nadie puso play, o sea que salía todo de su cuerpo. Algo que no me gustó mucho es que me faltó más pisada escénica”.

“Las cantadas las vi un poco más desafinadas, pero me parece que tiene que ver con los nervios”, afirmó Flor Peña. “Me encantó, vos guacha te comes el escenario. La verdad es que es increíble lo que hacen todos, me quedé sorprendida. Aparte me gusta mucho que hayan cantado esta canción que es un clásico”, argumentó La Joaqui.

Abel Pintos, por su parte, aseguró: “Yo creo que funcionan mejor como cantantes que como beatbox. Creo que todos son buenísimos como vocalistas, la verdad yo hubiese disfrutado más una canción cantada por todos ustedes que un arreglo vocal super amplio, me pasó bastante desapercibido lo de beatbox pero, insisto, son muy buenos”. Con el “Si” de los cuatro jurados, los platenses siguen en camino.