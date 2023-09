Papelón en el Bailando: Tinelli explotó de furia por un problema con el sonido y discutió con la producción del programa

El Bailando 2023 volvió a la pantalla chica con una gran apuesta y en su primera semana al aire contó con el apoyo del público al superar los dos dígitos de puntos de rating.

Pero, la noche del jueves se transitó un picante momento cuando Marcelo Tinelli se quejó fuerte y en vivo por un desperfecto técnico que obligó a una de las parejas que estaba en la pista a congelar su coreografía.

En este contexto, vale recordar que, luego de cuatro años, el Bailando 2023 tuvo su debut el 4 de septiembre. Con 30 parejas en la pista, Marcelo Tinelli apostó a su regreso, pero en esta ocasión fue por América,

Sin dudas, la puesta en escena cuenta con todo lo necesario para brindar un espectacular show. igualmente, algo falló a solo diez días de su comienzo, no faltaron las discusiones al aire.

Así, la noche del jueves el conductor detectó fallas que no permitían a los participantes contar con las condiciones necesarias y dejó ver su malestar.

Lo cierto es que, Juliana Díaz hizo su debut en la pista y al momento de comenzar solo pudo hacer contados pasos y frenó por un corte abrupto en la música de su baile. Entonces, de manera inmediata, Tinelli tomó fue claro: “Perdón, chicos. Acá tenemos un musical y el sonidista nuestro, que trabaja hace 50 años con nosotros. ¿Ruiz no puede poner los tac tac? El otro día con El Tirri pasó lo mismo”.

Acto seguido, pidió explicaciones y fue Pablo ‘el Chato’ Prada quien desde el estudio de control señaló que no era responsabilidad de Ruiz lo que pasó. “¿Qué es lo que está pasando que no sale una pe...... como el tac?”, repreguntó el conductor, visiblemente molesto. Por su parte y tratando de transmitir algo de calma el productor explicó que se trataba del mal funcionamiento del rígido, lo que describió como “un disco en el que va el video y audio, y eso no salió”, concepto que no quedó nada claro. Así, según las propias palabras de Prada, este aparato es controlado por una persona que justamente se encontraba a su lado. “¿Qué caraj.. no te anda?”, preguntó Tinelli, para apelar al humor, pero con cierta molestia. “Se traba la máquina. Yo no tengo nada que ver, no es mi culpa”, expresó el joven a cargo. Acto seguido, el conductor remarcó que el miércoles, durante la presentación en la pista de su primo Luciano “El Tirri” ocurrió lo mismo.

El final, fue más que duro: “Nadie se hace responsable”, concluyó el presentador y dio paso para que Juliana Díaz reanude su presentación y el problema quedó solucionado.