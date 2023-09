La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado será de super acción: en la Copa de La Liga, San Lorenzo y Racing se enfrentarán en un partidazo, mientras que en Córdoba, Talleres hará lo propio ante Instituto en otro gran duelo de esta jornada. A su vez, Argentina enfrentará a Lituania por la Copa Davis y el Inter Miami que tiene a Lionel Messi, se las verá ante el Atlanta United en la liga de Estados Unidos. A continuación eventos, horario y trasmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

15:00 Newell's vs Unión TNT SPORTS

17:00 San Lorenzo vs Racing Club ESPN Premium

19:00 Atl Tucumán vs Barracas Central TNT SPORTS

21:00 Talleres (C) vs Instituto ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Wolverhampton vs Liverpool ESPN/STAR +

11:00 Aston Villa vs Crystal Palace STAR +

11:00 Fulham vs Luton Town STAR +

11:00 Manchester United vs Brighton ESPN/STAR +

11:00 Tottenham Hotspur vs Sheffield United STAR +

11:00 West Ham United vs Manchester City STAR +

13:30 Newcastle vs Brentford ESPN 2/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Athletic Club vs Cádiz DGO/ESPN Extra

11:15 Valencia vs Atlético Madrid DSports/DGO

13:30 Celta de Vigo vs Mallorca DSports/DGO

16:00 Barcelona vs Real Betis ESPN/STAR +

SERIE A

10:00 Juventus vs Lazio STAR +

13:00 Inter vs Milan ESPN/STAR +

15:45 Genoa vs Napoli STAR +

BUNDESLIGA

10:30 RB Leipzig vs Augsburg STAR +

10:30 Freiburg vs Borussia Dortmund ESPN 2/STAR +

10:30 Wolfsburg vs Union Berlin STAR +

10:30 Mainz 05 vs Stuttgart STAR +

10:30 Colonia vs Hoffenheim STAR +

13:30 Bochum vs Eintracht Frankfurt STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Rennes vs Lille STAR +

16:00 Lens vs Metz STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 New York City vs New York RB Apple TV

18:00 Atlanta United vs Inter Miami Apple TV

20:30 Toronto FC vs Vancouver Whitecaps Apple TV

20:30 Philadelphia Union vs Cincinnati Apple TV

20:30 Orlando City SC vs Columbus Crew Apple TV

20:30 CF Montreal vs Chicago Fire Apple TV

20:30 Charlotte vs DC United Apple TV

21:30 Dallas vs Seattle Sounders FC Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs St. Louis City Apple TV

21:30 Minnesota United vs Sporting KC Apple TV

22:30 Colorado Rapids vs New England Apple TV

23:30 Los Angeles FC vs LA Galaxy Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Real Salt Lake Apple TV

PRIMERA NACIONAL

15:30 Guemes (SdE) vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. Unidos vs Brown (PM) TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Madryn vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia (M) vs Temperley TYC SPORTS PLAY

17:45 Alte Brown vs Estudiantes (RC) DSports / DGO

COPA DAVIS

12:00 Argentina vs. Lituania DSPORTS 2 / 1612

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

09:30 Samoa vs. Chile STAR +

15:40 Irlanda vs. Tonga STAR +