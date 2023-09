Messi no juega para el Inter Miami y enciende las alarmas: ¿Está lesionado?

El Inter Miami jugará este sábado desde las 18 (hora Argentina), un duelo clave en la MLS ante el Atlanta United, para intentar subir escalones en la tabla de posiciones y poder llegar a los PlayOffs, algo que estaba prácticamente imposible de alcanzar.

Sin embargo, el equipo que dirige Gerardo "Tata" Martino no tendrá a su máxima estrella: Lionel Messi.

El capitán argentino estará ausente en esta jornada, como también lo estuvo en el partido en donde la Selección Argentina visitó a Bolivia, el martes pasado, en la victoria por 3 a 0.

Según el DT, Lionel "no está lesionado" y lo preservarán para que se recupere del desgaste físico que viene teniendo.

"Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo", aseguró Martino.

Hasta el 18 de octubre próximo, Inter Miami disputará ocho encuentros, incluida la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el miércoles 27 del corriente, como local en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. Sumada la doble fecha de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas (jueves 12 vs. Paraguay y martes 17 vs. Perú), Messi tendrá por delante diez partidos en 33 días, un extenuante calendario en el que deberá administrar con inteligencia las cargas físicas.