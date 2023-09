La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La jornada del domingo tendrá la continuidad de la 4ta fecha de la Copa de La Liga, donde Godoy Cruz en Mendoza, recibirá a Belgrano y River hará lo propio ante Arsenal en el Monumental. A su vez, desde las 11 horas, Argentina se enfrenta a Lituania por la fase eliminatoria de la Copa Davis. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

17:00 Godoy Cruz vs. Belgrano ESPN Premium

19:30 River vs. Arsenal ESPN Premium

SERIE A

09:50 Frosinone vs. Sassuolo STAR +

09:50 Monza vs. Lecce STAR +

12:50 Fiorentina vs. Atalanta ESPN Extra/STAR +

15:30 Roma vs. Empoli ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Olympique Marseille vs. Toulouse STAR +

15:30 Lyon vs. Havre STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Getafe vs. Osasuna ESPN Extra/STAR +

11:15 Villareal vs. Almería DGO/Dsports

13:20 Sevilla vs. Las Palmas ESPN 2/STAR +

16:00 Real Madrid vs. Real Sociedad DGO/Dsports

PREMIER LEAGUE

09:50 Bournemouth vs. Chelsea STAR + / ESPN

12:20 Everton vs. Arsenal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Hoffenheim vs. Werder Bremen ESPN 2/STAR +

12:20 Darmstadt vs. Borussia Monchengladbach STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:30 Austin Fc vs. Timbers Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Brown vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

15:15 Gimnasia Jujuy vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Alvarado vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

17:00 Quilmes vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

17:00 Patronato vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

17:15 Deportivo Morón vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing (CBA) vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

18:30 Atlético Rafaela vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 NFL Red Zone ESPN Extra/STAR +

21:00 New England Patriots vs. Miami Dolphins ESPN 2/STAR +

PREOLÍMPICO DE VOLEY FEMENINO

07:15 Japón vs. Argentina ESPN 2/STAR +

08:30 China vs. México STAR +

F1 | GP SINGAPUR

08:55 Carrera STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

09:00 Amorebieta vs. Mirandés STAR +

11:15 Eibar vs. Racing Ferrol STAR +

13:30 Elche vs. Leganés STAR +

13:30 Espanyol vs. Eldense STAR +

16:00 Sporting Gijón vs. Tenerife STAR +

COPA DAVIS

09:00 Gran Bretaña vs. Francia DGO/Dsports

10:00 España vs. Corea del Sur DGO/Dsports

14:00 Perú vs. Noruega DGO/ DSPORTS+ / 1613

EREDIVISIE

09:20 Twente vs. Ajax STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

09:50 Sudáfrica vs. Rumania STAR +

12:00 Australia vs. Fiji STAR +

15:40 Inglaterra vs. Japón STAR +

ELIMINATORIA COPA DAVIS

11:00 Argentina vs. Lituania TYC SPORTS

SUPERLIGA DE TURQUÍA

11:00 Fenerbahce vs. Antalyaspor DGO/FOX SPORTS 2

CICLISMO - LA VUELTA

11:55 Etapa 21 STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Universidad de La Plata vs. Lomas STAR +

14:00 Italiano vs. GEBA STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Arizona Diamonds vs. Chicago Cubs ESPN 3/STAR +