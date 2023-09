El "Tata" Martino no buscó excusas tras la derrota del Inter Miami: "El césped sintético no tiene nada que ver"

El entrenador de Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, no buscó excusas por la dura derrota que su equipo sufrió este sábado por la noche ante Atlanta United por 5 a 2, por la Major League Soccer (MLS) y sostuvo que actuar en una superficie de césped sintético "no tiene nada que ver" con la amplia derrota.



"El césped sintético no tiene nada que ver en la derrota. Atlanta (United) juega siempre en una cancha excelente, en donde la pelota rueda perfecto. No hay que buscar las causas en las ausencias sino en las falencias", sostuvo el técnico rosarino, en la conferencia de prensa pospartido en el estadio Mercedes Benz del club del estado de Georgia.

A su vez, enfatizó: "Nunca el césped sintético ha sido un problema para Atlanta. El año y medio que nosotros estuvimos acá, jugamos sin inconvenientes. No encuentro motivos para pensar que no se pueda jugar bien al fútbol".



Ni Lionel Messi ni Jordi Alba, emblemas del Barcelona que dominaron el fútbol durante años, participaron del cotejo que la escuadra de la Florida sostuvo ante Atlanta. "Los dos están con fatigas musculares. Corríamos riesgos de tener peores consecuencias si jugaban este partido. Por eso no los arriesgamos", expresó el DT.



El también ex DT de Newell's dijo que la decisión de que no viajen ni Messi ni Alba "se tomó el jueves por la noche".



"Tener a Leo (Messi) es una ventaja importante y considerable. No tenerlo también es una desventaja de la misma manera, pero no hay excusas. Tenemos lo que tenemos" puntualizó.