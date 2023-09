La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado, la agenda deportiva tendrá la continuidad de la fecha 3 de la Copa de La Liga, con Gimnasia recibiendo en el bosque a Independiente y con otro plato fuerte de la jornada como Vélez frente a River en el José Amalfitani. Además, Napoli ante Lazio juegan un partidazo en la liga de Italia. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

15:00 Gimnasia (LP) vs Independiente ESPN Premium/ STAR +

16:30 Lanús vs Godoy Cruz TNT SPORTS

19:00 Huracán vs Colón TNT SPORTS

19:00 Belgrano vs Newell's Old Boys ESPN/ TV Publica

21:30 Vélez Sarsfield vs River Plate TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Sheffield United vs Everton STAR +

11:00 Brentford vs AFC Bournemouth STAR +

11:00 Burnley vs Tottenham Hotspur STAR +

11:00 Chelsea vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Manchester City vs Fulham STAR + / ESPN

13:30 Brighton vs Newcastle United STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Sociedad vs Granada DGO Dsports

11:15 Real Madrid vs Getafe DGO Dsports

13:30 Deportivo Alavés vs Valencia ESPN 3/ STAR +

16:00 Real Betis vs Rayo Vallecano ESPN 3/ STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Bayer Leverkusen vs Darmstadt 98 ESPN 2/ STAR +

10:30 Hoffenheim vs Wolfsburg STAR +

10:30 Werder Bremen vs Mainz 05 STAR +

10:30 Augsburg vs Bochum STAR +

10:30 Stuttgart vs Freiburg STAR +

13:30 Borussia M'gladbach vs Bayern München STAR +

SERIE A

13:30 Bologna vs Cagliari STAR +

13:30 Udinese vs Frosinone STAR +

15:45 Atalanta vs Monza STAR +

15:45 Napoli vs Lazio STAR + / ESPN

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 New York City vs Vancouver Whitecaps Apple TV

20:30 Cincinnati vs Orlando City SC Apple TV

20:30 DC United vs Chicago Fire Apple TV

20:30 CF Montréal vs Columbus Crew Apple TV

20:30 New England vs Austin Apple TV

21:30 Nashville SC vs Charlotte Apple TV

21:30 Sporting KC vs St. Louis City Apple TV

21:30 Dallas vs Atlanta United Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Colorado Rapids Apple TV

23:30 LA Galaxy vs Houston Dynamo Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Minnesota United Apple TV

23:30 Seattle Sounders FC vs Portland Timbers Apple TV

PRIMERA NACIONAL

13:10 Brown de Adrogué vs Deportivo Maipú TYC SPORTS

15:00 Estudiantes de Caseros vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:00 Defensores Unidos vs Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Atlético Güemes vs Estudiantes Río Cuarto TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Temperley TYC SPORTS PLAY

15:30 Comunicaciones vs Argentino Merlo TYC SPORTS PLAY

17:10 Patronato vs All Boys TYC SPORTS

19:10 Quilmes vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS

PRIMERA "B"

13:45 Deportivo Merlo vs Sacachispas Dsports

15:30 Ituzaingó vs Fénix

BRASILEIRAO

16:00 Goiás vs Internacional STAR +

16:00 Athletico-PR vs Atlético Mineiro STAR +

21:00 Botafogo vs Flamengo STAR +

PRIMERA C

15:30 Yupanqui vs Central Córdoba

15:30 Atlas vs JJ Urquiza

15:30 Victoriano Arenas vs San Martín de Burzaco