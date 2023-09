VIDEO. El misterio de la alarma que no deja dormir a los vecinos en La Plata: "No para de sonar"

"No pudimos pegar un ojo en toda la noche", fue la frase que repetían una y otra vez los vecinos de calle 46 entre 8 y 9 esta madrugada de domingo, con una alarma que "no paraba de sonar" y de la que no se sabía su origen.

Este problema persiste desde el viernes a la madrugada, en donde aseguran que "era similar a una sirena de ambulancia o emergencia policial" y el sonido era constante.

Según comentaron los vecinos a EL DÍA, comienza a sonar por varias horas, luego el ruido cesa y minutos después, vuelve a surgir.

Hasta el momento, no se precisó de donde podría venir el ruido, por lo que quienes viven en el lugar temen a que vuelva a pasar.

Los damnificados intentaron hacer la denuncia a Control Urbano, aunque no tuvo éxito, ya que al no saber de donde provenía el sonido, no podían tomar la denuncia.