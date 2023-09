La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tiene la continuidad de Copa Argentina, con Estudiantes enfrentándose a Independiente en Mendoza y con Racing y Huracán haciendo lo propio en Córdoba. A su vez, Los Pumas debutan en el Mundial de Rugby 2023, desde las 16 horas ante Inglaterra. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA ARGENTINA

15:15 Independiente vs Estudiantes (LP) TYC SPORTS

20:10 Racing Club vs Huracán TYC SPORTS

US OPEN

17:00 Final Femenina ESPN 2/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 DC United vs SJ Earthquakes Apple TV

20:30 Inter Miami vs Sporting Kansas City Apple TV

21:30 Minnesota United vs New England Apple TV

23:30 Portland Timbers vs Los Angeles FC Apple TV

PRIMERA NACIONAL

15:00 Agropecuario vs Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

17:40 Temperley vs Alvarado TYC SPORTS

17:40 San Martín de Tucumán vs Gimnasia de Mendoza Dsports

AMISTOSO INTERNACIONAL

15:45 Alemania vs Japón ESPN 3/STAR +

18:30 EE. UU. vs Uzbekistán STAR +

23:00 México vs Australia

AMISTOSO

19:00 River Plate vs. Universidad Católica STAR +

PRIMERA "B"

13:35 San Miguel vs Los Andes Dsports

15:30 Villa San Carlos vs Argentino de Quilmes

15:30 Fénix vs Deportivo Merlo TYC SPORTS PLAY

15:30 Argentino de Merlo vs Ituzaingó TYC SPORTS PLAY

15:30 Acassuso vs Comunicaciones TYC SPORTS PLAY

15:30 Dock Sud vs UAI Urquiza TYC SPORTS PLAY

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:00 Azerbaiyán vs Bélgica STAR + / ESPN

13:00 Ucrania vs Inglaterra STAR + / ESPN

13:00 Andorra vs Bielorrusia STAR +

13:00 Estonia vs Suecia STAR +

15:45 Macedonia vs Italia STAR +

15:45 Rumania vs Israel STAR +

15:45 Kosovo vs Suiza STAR +

RESERVA

11:00 Arsenal vs Vélez YOUTUBE LPF AFA

11:00 Banfield vs Barracas Central YOUTUBE LPF AFA

11:00 Gimnasia (LP) vs Huracán YOUTUBE LPF AFA

11:00 Newells vs Racing Club YOUTUBE LPF AFA

15:00 Tigre vs Def y Justicia YOUTUBE LPF AFA

15:00 Sarmiento (J) vs Lanús YOUTUBE LPF AFA

15:00 Platense vs Belgrano YOUTUBE LPF AFA

21:00 Atl. Tucumán vs River Plate YOUTUBE LPF AFA

PRIMERA C

15:30 JJ Urquiza vs Leandro N. Alem

15:30 Sp. Italiano vs Dep. Español

20:00 San Martin (B) vs Laferrere

INTERCONTINENTAL SUB 20

15:30 Boca Juniors vs. AZ Alkmaar STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

08:00 Italia vs. Namibia STAR +

10:00 Irlanda vs. Rumania STAR +

12:30 Australia vs. Georgia STAR +

16:00 Los Pumas vs. Inglaterra STAR + / ESPN

CONCACAF - LIGA DE LAS NACIONES

16:30 Antigua y Barbuda vs Guyana

16:30 Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos

19:00 Bahamas vs Puerto Rico