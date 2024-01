La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

SERIE A

08:15 Lazio vs. Lecce ESPN/STAR +

10:50 Cagliari vs. Bologna ESPN 3/STAR +

13:50 Fiorentina vs. Udinese STAR +

16:30 Milan vs. Roma ESPN/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Almeria vs. Girona ESPN 3/STAR +

12:15 Cadiz vs. Valencia DSPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

10:50 Everton vs. Aston Villa ESPN/STAR +

13:20 Manchester United vs. Tottenham ESPN/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:55 Havre vs. Lyon STAR +

16:30 Lens vs. PSG ESPN 3/STAR +

RUGBY CHAMPIONSHIP

09:50 Bath vs. Racing 92 STAR +

12:00 La Rochelle vs. Leicester Tigers STAR +

16:20 Bordeaux vs. Saracens STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers ESPN 2/ESPN Extra/STAR +

ABIERTO DE AUSTRALIA

21:00 Primera ronda ESPN 2/STAR +

PREMIER LEAGUE - COPA DE ASIA

08:30 Japón vs. Vietnam STAR +

11:30 Emiratos Árabes Unidos vs. Hong Kong STAR +

14:30 Irán vs. Palestina STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

09:00 Queens Park Rangers vs. Watford STAR +

SERIE RÍO DE LA PLATA

19:45 River Plate (U) - Vélez Sarsfield ESPN Premium

22:00 Peñarol - Newell's ESPN Premium