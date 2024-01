¡Grande Tomy! Otro triunfazo del platense Etcheverry, que avanza en el Australian Open

El tenista platense Tomás Etcheverry (32 en el ranking ATP) volvió a conseguir un gran triunfo en el Abierto de Australia y así avanzó a la tercera ronda del torneo que se desarrolla en la ciudad de Melbourne. Luego de la resonante victoria ante Andy Murray, este miércoles superó al francés Gael Monfils (76).

El oriundo de La Plata, de 24 años, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 en dos horas y 14 minutos de juego. Ahora, en la próxima instancia, jugaría ante el serbio número uno del mundo Novak Djokovic, si vence, como se presume, al local Alexei Popyrin, de 24 años y 43 en el escalafón.

Etche-very pumped up!



The Argentine accounts for Gael Monfils 6-4 6-4 6-4.@tometcheverry • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/Y0hhHSorlx