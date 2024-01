Messi jugará con Inter Miami en El Salvador su primer partido del año: cómo seguirá su agenda

El astro argentino Lionel Messi, flamante ganador de su tercer premio The Best de la FIFA, jugará mañana con Inter Miami su primer partido del año cuando enfrente en un amistoso al seleccionado de El Salvador.



El partido se disputará desde las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Cuscatlán de la capital del país centroamericano y será transmitido por la página oficial de la MLS en español: www.mlses.com.



La primera visita de Messi a El Salvador causa sensación y se estima que el estadio con capacidad para 44 mil personas estará repleto pese al excesivo precio de las entradas, desde los 200 hasta los 500 dólares.



Messi volverá a jugar sesenta días después de la histórica victoria con el seleccionado argentino contra Brasil (1-0) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias Sudamericanas.



Después de aquel 21 de noviembre que terminó con la sorpresiva declaración del entrenador Lionel Scaloni, el flamante ganador del premio The Best de la FIFA al Mejor Jugador 2023 estuvo de vacaciones en su Rosario natal y el pasado 7 de enero volvió a Miami para iniciar la pretemporada.



En el marco del primer amistoso, el ganador de ocho balones de Oro se reencontrará en un campo de juego con el delantero uruguayo Luis Suárez su amigo y ex socio en Barcelona de España.



Messi y Suárez jugaron juntos en Barcelona 258 partidos y de dicha sociedad surgieron 99 goles: el rosarino hizo 56 con asistencia del uruguayo y el "Pistolero" marcó 43 con pases de "Leo". La última vez que compartieron cancha fue el 14 de agosto de 2020 en la recordada eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante Bayern Múnich con la contundente derrota por 8-2.



Suárez, quien viene de ser goleador e ídolo en Gremio de Brasil, se unirá al equipo de los otros ex "culé", los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.



Con este equipo de estrellas, Inter Miami planea superar los 120 millones de dólares de ganancias del año pasado.

Agenda de amistosos:

- 19 de enero: El Salvador, Estadio Cuscatlán

- 22 de enero: FC Dallas, Estadio Cotton Bowl

- 29 de enero: Al Hilal, Arabia Saudita

- 1 de febrero: Al Nassr, Arabia Saudita

- 4 de febrero: Combinado de Hong Kong

- 7 de febrero: Vissel Kobe, Japón

- 15 de febrero: Newell's, Estadio DRV PNK