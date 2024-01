VIDEO.- La batalla contra el mosquito: denuncian falta de repelentes en La Plata y los que se consiguen tienen precios altísimos

La batalla contra la invasión de mosquitos se puso difícil para los platenses. A los precios exorbitantes de los productos repelentes de aplicación en la piel, ahora se suma también que los supermercados en buena parte se encuentran con las góndolas vacías, en relación a estos artículos para darle pelea a los molestos insectos picadores.

Un almacenero de La Plata, Rafael, sostuvo que "hay repelentes pero han subido mucho de precio". "La marca más conocida ha aumentado muchísimo", advirtió.

"Eso sí, el repelente en aerosol de envase verde, que es el de larga duración, no lo he visto", afirmó.

"El naranja, el precio, que me da vergüenza decirlo, es de $3.500", aseguró. En ese sentido, comentó que "el más económico es en crema".

"Habrá que buscar formas caseras para usar de repelente", señaló el comerciante.

Asimismo, sugirió que "´los espirales y las tabletitas son una alternativa" para repeler a los mosquitos.

Por otro lado, vecinos de distintos barrios dieron cuenta de dificultades para conseguir productos repelentes en los grandes supermercados. "Hay góndola vacías, casi no se consiguen repelente, espirales ni tabletas", señalaron.

Este panorama lo confirmaron desde un súper del barrio La Loma. "Nosotros pedimos y en dos días se va todo. Los clientes vienen todos picados a preguntar. La gente se lleva lo que hay, crema, spray, el verde, el rojo, lo que sea", dijo un encargado sobre los repelentes en aerosol.

"El repelente común está en $1.600 y la crema chiquita está en $650", detalló. Del mismo modo que el almacenero, dijo que "el repelente de envase verde no llega, hemos pedido pero no envían". "Los precios suben en una semana. No sabemos qué decirle a la gente, los mosquitos se los comen en la puerta del supermercado", comentó.

Con respecto a insecticidas, remarcó que tras el faltante “están apareciendo”. “Las 24 tabletas rondan los $2.500”, añadió. En tanto, los espirales, según cantidad y marca, pueden conseguirse por caja en valores de $1.050 a $1.300.