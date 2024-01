"Me gusta un poco más el sexo que comer papas fritas", la picante confesión de Nazarena Vélez

Mientras realiza la temporada de verano en Carlos Paz, Nazarena Vélez se muestra muy enamorada de su novio, Santiago Caamaño, quien acompaña a la actriz en todo momento desde hace 6 años.

Más allá de su tarea profesional, "Naza" siempre se muestra auténtica al momento de comentar algo o de animarse a hablar, por lo menos, de su vida sexual, algo que para muchos resulta un tabú.

En el programa "Pocos Correctos" que se emite por canal 13 con la conducción del "Pollo" Álvarez y el "Chino" Leunis, respondió sobre esa consulta en particular, sin pelos en la lengua: "Desde que lo conocí al `Bocha´ (Por Caamaño), me hizo mirar con más cariño la parte sexual, divertirme más, relajarme más".

A su vez, Nazarena había adelantado que antes de tener intimidad, prefería comer comida chatarra, aunque su nuevo noviazgo la hizo cambiar de opinión: "Un poco cambié, sigo comiendo las papas fritas, pero me gusta un poco más tener sexo”.

Por último, repasó cómo comenzó todo, en esta aventura amorosa: "Él me encaró a mí, me invitó a tomar unas cervezas y dio en el clavo porque capaz que si me invitaba a tomar un café o un agua mineral le decía que no. Yo no daba un peso por esta relación, pensé que iba a ser una chongueada de verano... Aparte todo tallado en las fotos”.