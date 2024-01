Amenaza de Daer: contra los que voten la Ley Ómnibus

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó ayer el paro y la movilización del próximo miércoles contra el Gobierno del presidente Javier Milei y apuntó contra los sectores de la oposición que negocian con el Gobierno para aprobar la ley ómnibus al afirmar que “no van a poder salir a la calle”.

En diálogo con radio Splendid, el titular de la seccional bonaerense de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) subrayó que “el paro es inamovible”, ya que “es el resultado de una cantidad de hechos que terminan agrediendo el derecho de los trabajadores”.

“Termina agrediendo al 90 por ciento de la Argentina productiva”, añadió.

“Para que no haya paro, tienen que retirar el DNU, la Ley Ómnibus y establecer un debate serio sobre cada punto. Reconocer interlocución en la CGT, las cámaras empresariales, escuchar a los científicos, deportistas”, planteó.

El referente sindical afirmó que la convocatoria a la medida de fuerza “es muy amplia en diversos sectores de la sociedad”: “El 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, las Pymes, los deportes, los artistas”.

E insistió en que el objetivo de la protesta es “decirle al Parlamento ´no le den la espalda al pueblo´” y opinó que “la oposición debe reconfigurarse para ser un poco más amplia”.

“Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Central. Porque el Banco Central no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior”, afirmó Daer.

“Los dialoguistas que hoy aparecen son los bloques PRO, los bloques radicales y Hacemos Coalición Federal”, indicó. Y agregó: “En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado y esperemos que actúen en consecuencia con lo que hablamos. La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Y hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no diputados, que están en contra de la ley y del DNU”.

“Hemos hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es todo o nada, ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días. Es muy amplia la convocatoria y la concurrencia, así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo”, afirmó.

También expresó que “en la marcha se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir, además, es amplia a nivel político: va a haber peronistas, sectores de la izquierda. Debemos ampliar”, sostuvo el sindicalista.

La CGT decidió el paro general de 12 horas con movilización a sólo 18 días de que asumió Milei en rechazo al DNU 70 que incluye la reforma laboral y la Ley Ómnibus, en un endurecimiento de su postura ante el Gobierno que también contempló una impugnación judicial.

