VIDEO. Madelón en la previa vs. Talleres: el equipo, los refuerzos, el arco y la situación de Benja Domínguez

Gimnasia abrirá su participación en la Copa de La Liga este viernes, cuando desde las 19 horas, enfrente a Talleres en Córdoba. Con el equipo casi definido, quien habló en conferencia esta jornada fue su DT, Leonardo Madelón, donde repasó temas importantes en cuánto al mercado, la situación de Benjamín Domínguez y la confirmación de que Nelson Insfrán comenzará como arquero titular.

En relación a la llegada de los 10 refuerzos para este torneo, el técnico aseguró: "Estoy conforme porque vinieron los jugadores, muchos que nos gustaron a nosotros quisieron venir a Gimnasia y eso es muy bueno. Estamos bien, sin excusas. Tengo un grupo muy lindo, muy bueno, estamos contentos. Yo estoy bien, estoy contento en el club. Estamos con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando. Vamos a ir partido a partido y trataremos de ir creciendo, esa es la idea nuestra".

En referencia al dueño del arco, manifestó que Insfrán le gana la pulseada a Marcos Ledesma, que fue uno de los jugadores pedidos por el propio DT, previo a la ida de Tomás Durso, que se marchó a Atlético Tucumán: "Estoy convencido de que esta preparado para atajar. Lo hizo bien. Ledesma por ahí venia un poco más de atrás. Es muy competitivo. Son buenos arqueros, tenemos un plantel muy parejo. Al hincha le va a venir bien también ver otras caras, es saludable. Es una etapa nueva".

Uno de los temas del momento es la situación de Benjamín Domínguez. El volante ofensivo, es requerido por Talleres de Córdoba, aunque por el momento no se ha llegado a la cifra que pretende Gimnasia para liberarlo. A su vez, sobre la mesa está el nuevo contrato que le ofrece el club, con una considerable suba salarial.

Ante esta situación, Madelón remarcó: "En el inicio de la pretemporada con el libro de pases que todavía está abierto, estamos preparados. Tenemos un buen trato con él, yo hablo mucho. Siempre sabemos que vos lo tenés y de golpe el mercado, dice que no está mas. Tenés que tenerlo motivado, porque después no se hace y no hay que dejar que se decepcione. El quiere estar y si está, va a estar de la mejor manera".

Por último, en cuánto al equipo, manifestó que ya lo tiene, aunque todavía no lo da a conocer. En cuánto a la consulta sobre "¿Qué te gustaría que se diga de tu equipo (rivales)?", el DT respondió: "A veces vamos a jugar con 3 o con 5, de acuerdo al rival. Vamos a tratar de ser un equipo incomodo, compacto, aguerrido. Entrenamos mucho eso en los amistosos y en la semana. Tenemos que ser un equipo difícil de jugar, que se sienta el rival incomodo. Somos un club importante y tenemos que jugar como un club importante. Vamos a hacer mucho hincapié en ganar y en crecer".