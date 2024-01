La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 San Lorenzo vs. Lanús TNT SPORTS

19:00 Platense vs. Boca ESPN Premium

21:00 Racing vs. Unión TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Real Sociedad vs Rayo Vallecano ESPN/STAR +

12:15 Las Palmas vs Real Madrid DSPORTS / 1610

14:30 Barcelona vs Villarreal ESPN/STAR +

17:00 Mallorca vs Betis ESPN 3/STAR +

SERIE A

11:00 Atalanta vs Udinese ESPN 3/STAR +

14:00 Juventus vs Empoli ESPN 2/STAR +

16:45 Milan vs Bologna STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Augsburgo vs Bayern Múnich ESPN 2/STAR +

11:30 Werder Bremen vs Friburgo STAR +

11:30 Hoffenheim vs Heidenheim STAR +

11:30 Stuttgart vs RB Leipzig STAR +

11:30 Wolfsburgo vs Colonia STAR +

14:30 B. Leverkusen vs Monchengladbach ESPN 3/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Niza vs Metz STAR +

17:00 Marsella vs Mónaco ESPN Extra/STAR +

FA CUP

09:30 Ipswich Town vs Maidstone STAR +

12:00 Sheffield United vs Brighton And Hove ESPN/STAR +

12:00 Everton vs Luton Town STAR +

16:00 Fulham vs Newcastle STAR +

NBA

17:00 New York Knicks vs. Miami Heat ESPN 2/STAR +

17:30 Denver Nuggets vs. Philadelphia 76ers ESPN 2/STAR +

22:30 Golden State Warriors vs. LA Lakers ESPN 2/STAR +

PREOLÍMPICO

17:00 Paraguay vs. Perú DSPORTS / 1610

20:00 Uruguay vs. Chile DSPORTS / 1610

LIGA NACIONAL

11:00 Obras vs. Olímpico TYC SPORTS

VOLEY: LIGA ARGENTINA

13:30 Policial vs. Boca Jrs. TYC SPORTS

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:30 St. Mirren vs. Rangers FOX SPORTS

TOP 14 DE FRANCIA

10:50 Bordeaux vs. Paris ESPN Extra/STAR +

17:00 Toulon vs. La Rochelle STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

10:50 Northampton Saints vs. Newcastle Falcons STAR +

14:20 Saracens vs. Exeter Chiefs STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

12:15 Alcorcón vs. Zaragoza DSPORTS / 1618

12:30 Cartagena vs. Amorebieta STAR +

14:30 Oviedo vs. Leganés STAR +

17:00 Levante vs. Tenerife DSPORTS / 1618

FÓRMULA E

13:30 ePrix de Diriyah II DSPORTS MOTOR / 1614

EREDIVISIE

14:45 PSV vs Almere City STAR +

17:00 Heracles vs Ajax STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

16:30 Charleroi vs. Brujas FOX SPORTS 2

BEISBOL LVBP

18:00 Tiburones vs. Cardenales DSPORTS / 1618

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

21:00 Quimsa vs. Sao Paulo DSPORTS 2 / 1612

BOXEO

23:00 Jaime Munguia vs. John Ryder ESPN 3/STAR +