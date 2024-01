La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia ESPN Premium

19:00 River vs. Argentinos Juniors TNT SPORTS

21:00 Estudiantes vs. Belgrano ESPN Premium

SERIE A

11:00 Monza vs Sassuolo STAR +

11:00 Hellas Verona vs Frosinone STAR +

14:00 Lazio vs Napoli ESPN 2/STAR +

16:45 Fiorentina vs Inter ESPN/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Montpellier vs Lille ESPN 2/STAR +

11:00 Clermont vs RC Strasbourg

11:00 Lorient vs Le Havre

11:00 Reims vs Nantes

13:05 Toulouse vs Lens STAR +

16:45 PSG vs Brest STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Celta de Vigo vs Girona DSPORTS / 1610

12:15 Cadiz vs Athletic Bilbao DSPORTS / 1610

14:30 Sevilla vs Osasuna DSPORTS / 1610

17:00 Atlético Madrid vs Valencia ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Union Berlin vs Darmstadt STAR +

13:30 B. Dortmund vs Bochum STAR +

FA CUP

08:45 West Bromwich vs Wolverhampton STAR +

11:00 Watford vs Southampton STAR +

11:30 Liverpool vs Norwich City ESPN/STAR +

13:30 Newport County vs Manchester United ESPN/STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

17:00 Baltimore Ravens vs. Kansas City Chiefs ESPN 2/STAR +

18:30 Detroit Lions vs. San Francisco 49ers. FOX SPORTS 3

LIGA ACB

09:00 Gran Canaria vs. Real Madrid FOX SPORTS 2

14:30 Valencia vs. Unicaja FOX SPORTS 2

SUPERLIGA DE TURQUÍA

10:00 Sivaspor vs. Besiktas STAR +

13:00 Fenerbahce vs. Ankaragucu STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

10:30 Queens Park Rangers vs. Huddersfield FOX SPORTS

EREDIVISIE

10:30 Feyenoord vs Twente STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

11:50 Gloucester Rugby vs. Sale Sharks ESPN 3/STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Eldense vs. Espanyol DSPORTS / 1618

12:15 Villarreal II vs. Huesca STAR +

12:15 FC Andorra vs. Elche DSPORTS / 1618

14:30 Burgos vs. Albacete STAR +

17:00 Sporting Gijón vs. Racing Ferrol STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Racing 92 vs. Toulouse STAR +