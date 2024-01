Enzo Pérez se emocionó al hablar de Sabella: “Fue como un padre”

Enzo Pérez volvió a Estudiantes después de quedar libre en River Plate. En este mercado de pases, quien hoy luce la 22 del Chapu Braña en la espalda, brilla en el campo de juego con 38 años.

Así, se sumó a la lista de ídolos que volvió a vestir la roja y blanca en las últimas temporadas como José Sosa, Santiago Ascacibar, Pablo Piatti y Mauro Boselli, retirado en diciembre.

Durante una entrevista con Estudiantes Play, Enzo Pérez recordó su paso por el club a inicios de su carrera y la influencia que tuvo en su formación haber sido dirigido por Alejandro Sabella. Vale recordar que fue el Profesor quien lo convocó para debutar a los 24 años en la Selección Argentina.

“Alejandro, para los que tuvimos el privilegio de estar con él, de compartir el día a día, fue algo muy lindo porque fue un señor con todas las letras. Para muchos de nosotros, en mi caso que yo venía del interior y tenía a mis padres lejos, fue como un padre”, comenzó.

Emocionado, destacó: “Por los valores que te transmitía, por las enseñanzas, por el respeto que hay que tener sobre el escudo. Él siempre decía que el escudo está adelante y el apellido atrás. Rescató siempre al grupo sobre el individuo. Fueron muchas cosas, para mí, Alejandro son palabras mayores”.

Cuando falleció Sabella, Pérez fue uno de los tantos jugadores que lo despidieron con un sentido mensaje. “¡Descansa en paz Profesor! Este alumno nunca te olvidará. Mis condolencias a toda su familia”, escribió acompañado de una foto juntos.

Tuve el placer de charlar durante un largo rato con Enzo Pérez, a corazón abierto. Y este es su recuerdo de Alejandro Sabella. pic.twitter.com/5dFFxNWI7r — Nani Senra 🎙 (@nanisenra) January 30, 2024

Su regreso a Estudiantes

La primera vez de Enzo Pérez en Estudiantes fue en 2007, para la segunda parte del año, participando de todo el ciclo de Sabella como entrenador y luego lo acompañó en la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2014.

17 años después, volvió a la institución, acompañado de su hijo mayor, que nació el mismo día en que el Pincha se coronó campeón de la Libertadores. Los hinchas lo recibieron con el mismo afecto con el que lo vieron partir a nuevos rumbos.

La decisión del regreso la tomó en familia: “Cuando les conté, me felicitaron y me dijeron que había tomado una gran decisión. Saben que en Estudiantes me van a cuidar, dar cariño y brindar lo mejor en el día a día para que me sienta cómodo. Cuando uno va terminando su carrera, necesita todo eso, más allá de los resultados”.