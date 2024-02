VIDEO. Entrevistaban en vivo a pasajeros por los robos pirañas y captaron como asaltaban a un colectivo

Dos delincuentes asaltaron un colectivo mientras un canal de televisión realizaba un móvil en vivo sobre inseguridad. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza.

Un notero de Telefé Noticias estaba haciendo un móvil cuando dos ladrones se subieron a un interno de la línea 96 y asaltaron a los pasajeros. La cámara registró el momento exacto en el que los delincuentes se bajaban del colectivo y salían corriendo con los celulares robados.

El movilero y los conductores del noticiero se sorprendieron frente a lo que pasaba: "No, me jodés. Yo no lo puedo creer esto. Es una locura".

La mujer que daba la entrevista dijo que hacia donde huyeron los delincuentes se encuentra una zona conocida como "Las Víboras". El video se viralizó y generó indignación en las redes sociales.