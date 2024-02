Racing fue una Maravilla frente a San Lorenzo

Tres goles convertidos por Adrián “Maravilla” Martínez, y uno de Facundo Mura, le aseguraron a Racing el triunfo por 4-1 ante San Lorenzo, en el Cilindro de Avellaneda, con el cual la academia se encaminó en la Zona B de la Copa de la Liga tras un debut para el olvido, de local frente a Unión de Santa Fe.

El conjunto de Avellaneda, que había reaccionado con una goleada a Tigre y un buen empate contra Estudiantes, en UNO, mira ahora el futuro más esperanzado que San Lorenzo, el equipo de Rubén Insúa que continúa sin ganar en la presente temporada y lejos está del nivel futbolístico alcanzado en 2023.

Racing se puso en ventaja a los 21 minutos, cuando Santiago Sosa despegó del fondo y abrió para Gabriel Rojas cuyo centro no pudo ser rechazado por los marcadores, lo cual jugó a favor de Martínez, quien no perdonó. Hubo un par de minutos de suspenso, por una posible posición adelantada que en definitiva el VAR no confirmó. Y aumentó a los 41 minutos el segundo, tras asistencia de Rojas, desde el carril derecho, que el goleador de la lluviosa noche de Avellaneda resolvió con categoría.

En el complemento, el conjunto dirigido por Gustavo Costas aumentó a los 27 minutos con otra anotación de Martínez, y aunque enseguida San Lorenzo descontó a través de Cristian Ferreira, el Cilindro volvió a festejar en sus tribunas como hacía tiempo no ocurría. Facundo Mura aumentó en el final.