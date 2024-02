Nicki Nicole rompió el silencio, tras la infidelidad de Peso Pluma: cómo está la cantante

En las últimas horas se conoció un polémico video en que se ve a Peso Pluma, el cantante mexicano, con una mujer en Las Vegas tomados de la mano. Fue a pocos meses de que él y Nicki Nicole confirmaron su romance y se mostraron públicamente.

En este sentido y en medio del dolor, la trapera argentina rompió el silencio. La joven cantante enfrentó los rumores y fue drástica con su decisión.

Desde Instagram y Twitter, Nicki Nicole le contó a sus millones de seguidores cómo se enteró y cómo se siente al respecto. Por su parte, Peso Pluma mantiene el silencio tras la infidelidad.

Han pillado a Peso Pluma en Las Vegas con una tía y Nicki Nicole ha borrado todas las fotos con él de su instagram



Encima de estar saliendo con un feo, va y le pone los cuernos. Acojonante lo que hace la fama y el dinero



pic.twitter.com/eTkmTwMGOF — Padronso (@TitoPadronso) February 13, 2024

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, comenzó la artista argentina en redes sociales.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, indicó para darle la confirmación a sus seguidores de que la relación con Peso Pluma llegó a su fin.

En cuanto al video con otra mujer y cómo se enteró de la noticia, Nicki Nicole concluyó: "Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”.