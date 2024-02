Retiraron el busto de Néstor Kichner del Senado: "No soy su viuda", dijo Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo retirar hoy el busto del ex presidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja.

Al argumentar su decisión, Villaruel dijo que el ex presidente no tiene nada que ver con el Senado: "No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".

Uno de los que salió al cruce de Villarruel fue el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que comparó la quita del busto de Kirchner con la demolición del Palacio Unzué.

Se trata de la casa en la que vivió Juan D. Perón y que fue demolida durante la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora.

En esa línea, Villarruel retrucó: "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar".

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios.