Viajes compartidos: desconocidos que se unen para aliviar el bolsillo

Los pasajes de colectivo de larga distancia rondan los 30 mil pesos, por su puesto depende el destino, pero pesos más pesos menos, un viaje a la Costa o hacia el interior de la provincia de Buenos Aires no baja de ese valor. Esto, sumado al aumento de los combustibles, provocó que viajar se vuelva una actividad difícil de solventar y los viajeros a buscar otras formas de moverse, como el “carpooling”.

Los viajes compartidos se volvieron un furor esta temporada, fueron muchos los que se animaron a salir a la ruta con completos desconocidos para lograr así alivianar los costos del viaje. Pero el carpooling no es un fenómeno de verano durante todo el año conductores y pasajeros de la ciudad se ponen en contacto mediante grupos creados especialmente para eso y entre todos se ayudan a viajar.

“Empecé a moverme en autos compartidos después de la pandemia ya que tenía que viajar cada vez más seguido y el precio del pasaje me implicaba un gasto mayor”, contó Agustina a EL DIA, una estudiante del interior de la P rovincia que como muchos jóvenes que llegan a la Ciudad para asistir a la universidad encontraron en el carpooling una forma accesible de ir a visitar a sus familias.

“A los viajes los encuentro en grupos de Facebook creados para esto o también suelo usar mis redes, publico en mi Instagram y me funciona bastante bien porque así encuentro viajes con gente conocida”, detalló.

Laura, administra un grupo de viajes entre La Plata y Mar del Plata y otro de la Ciudad a Madariaga, Pinamar y Villa Gesell. Las reglas para pertenecer en la comunidad son simples y están fijadas de ante mano en el perfil del grupo: “Si van a CABA, la condición es que deben entrar a La Plata; si buscan sacar ganancia este no es el lugar; el grupo no admite que remiseros ni taxistas que publiquen sus servicios; solo se permiten publicaciones de pedido u oferta de viajes”. El motivo de estas condiciones es claro, no quieren que se torne algo comercial sino que sea algo que les sirva a todos.

La mayoría de los participantes de estos grupos “son personas de la Costa que tienen que venir a La Plata a hacer trámites o gente que está acá estudiando y necesita ir a sus casas a ver a sus familias, por eso la idea es que sea algo más económico que pagar el pasaje en colectivo”, explicó Laura y completó: “Lo que hacemos es dividir el gastos de la nafta y los peajes una vez que llegamos a destino. Sale muchísimo más barato que pagar un colectivo, el pasaje en tren es imposible conseguir y tiene horarios que son escasos e inaccesibles porque ni siquiera salen de La Plata”.

Dentro de estos autos suelen surgir amistades o por lo menos buenos compañeros de ruta, tal es así que cada vez que tiene un viaje, Laura le avisa a otras personas con las que ya ha compartido auto y si estos no pueden recién ahí lo publica en los grupos. “Son todos chicos a los que conocí por el grupo y con los que ya se que el viaje es ameno que vamos riéndonos en el camino compartiendo mates”, expresó.

Jorge es uno de los usuario del grupo La Plata-Mar del Plata. “Empecé el año pasado. Como mi novia es de Mar del Plata y vive allá, viajo seguido. En general solía viajar en tren (cuando conseguía pasaje, ya que es el medio de transporte más económico y los boletos se agotan en tiempo récord) o en micro, que es el medio más caro, hoy un pasaje de La Plata a Mar del Plata no baja de los $30.000 de ida. Entonces, la mamá de mi novia me dijo que había grupos de viajes compartidos me metí en uno de ellos y empecé a viajar”, relató y argumentó que “hoy un viaje compartido está entre 10 y 15 mil pesos, la mitad de lo que cuesta el pasaje de micro”.

Precauciones y medidas de cuidado

Para muchos no es fácil pasar más de cinco horas en un auto con desconocidos, es por eso que toman diferentes precauciones para que todo salga de la mejor manera. “Como yo viajo a mi casa, a Trenque Lauquen, busco tener algún conocido en común o alguna referencia, me fijo bastante en eso”, comentó Agustina al respecto y confesó que “alguna vez viaje con alguien que no conocía pero primero busque sus redes, mire bien su perfil si tenía algún amigo en común y pedí referencias”.

Su experiencia viajando bajo esta modalidad es más que satisfactoria, “lo súper recomiendo, para los que todavía no se animan, porque además de la cuestión económica -que no es algo menor porque te suele salir la mitad de lo que te sale un pasaje en colectivo- lo bueno es que es mucho más directo entonces también te ahorras tiempo. Pero por otro lado también ambientalmente es más conveniente porque si una persona viaja sola se produce una huella de carbono enorme solo por una persona, en cambio si el auto se llena la huella está más justificada porque se divide entre cuatro personas”, argumentó.

Los conductores también tienen sus precauciones. Tal como lo dijo Laura, ella intenta viajar con chicos que ya haya compartido viaje, pero además dentro del grupo que administra llevan un cierto seguimiento de los miembros. “En general solo pedimos el nombre del que viaja y nada más, es una cuestión de confianza, en el grupo se ve quienes son los que publican y viajan seguido. ¿Ha habido conflictos? Si, por supuesto que hubo, hubo conflicto con pasajeros y con conductores, pero las personas que lo sufren los reportan y los eliminamos del grupo”, señaló. Generalmente en el caso de los conductores suelen ser reportados por exceso de velocidad mientras que en el de los pasajeros por cancelar a último momento. Esto último es un inconveniente ya que como la base de la comunidad es la confianza, los choferes no suelen pedir seña y cuando se baja una persona a último momento no tienen tiempo de encontrar a alguien más.

”Solo piden seña aquellos que son de confianza, que viajan seguido, que son de confianza y que sabemos que no van a estafar gente. Lo que si evitamos que entren remiseros y taxistas, la idea del grupo es hacer viajes solidarios, compartimos el viaje entre todos y así le sale mas barato al conductor y a los pasajeros”, destacó Laura.

Confianza, solidaridad y buenas charlas, son los aspectos que todos los usuarios del carpooling se encontraron cuando llegaron a esta comunidad en búsqueda de ahorrar dinero. Todos lo recomiendan e invitan a quienes todavía no se animan a que lo implementen y empiecen a recorrer las rutas con una buena compañía.

