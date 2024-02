La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Riestra vs Barracas Central TNT SPORTS

19:15 River Plate vs Vélez ESPN Premium

21:30 Newell´s vs Belgrano ESPN Premium

21:30 Platense vs Central Cba (SdE) TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Torino vs Salernitana ESPN 2/STAR +

11:00 Napoli vs Hellas Verona STAR +

14:00 Atalanta vs Lazio ESPN 3/STAR +

16:45 Inter vs Juventus ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Mónaco vs Le Havre ESPN/STAR +

11:00 Lille vs Clermont

11:00 Metz vs Lorient

13:05 Brest vs Niza STAR +

16:45 Lyon vs Marsella STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Villarreal vs Cadiz DSPORTS / 1610

12:15 Osasuna vs Celta de Vigo DSPORTS / 1610

14:30 Betis vs Getafe ESPN 2/STAR +

17:00 Real Madrid vs Atlético Madrid ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Wolfsburgo vs Hoffenheim ESPN 2/STAR +

13:30 RB Leipzig vs Union Berlín STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Bournemouth vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Chelsea vs Wolverhampton ESPN/STAR +

11:00 Manchester United vs West Ham STAR +

13:30 Arsenal FC vs Liverpool ESPN/STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Arsenal vs Guemes (SdE)

17:00 Brown (PM) vs Racing (C)

17:00 Gimnasia (M) vs Def. de Belgrano

17:00 Gimnasia (S) vs Chaco For Ever

17:00 Alte Brown vs Atlanta TYC SPORTS

19:00 San Martin (SJ) vs Alvarado

20:00 Estudiantes (RC) vs Dep. Madryn

NFL: PRO BOWL

17:00 Pro Bowl FOX SPORTS 3

NBA

20:00 Miami Heat vs. LA Clippers ESPN 2/STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

09:00 Middlesbrough vs. Sunderland STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Racing Ferrol vs. Eibar STAR +

12:15 Oviedo vs. Eldense STAR +

12:15 Amorebieta vs. Racing de Santander DSPORTS / 1618

14:30 Espanyol vs. Levante STAR +

EREDIVISIE

10:30 AZ Alkmaar vs Feyenoord STAR +

COPA DAVIS

11:00 Argentina vs. Kazajistán DSPORTS 2 / 1612

18:00 Chile vs. Perú DSPORTS 2 / 1612

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Besiktas vs. Trabzonspor FOX SPORTS

LIGA ACB

14:30 Barcelona vs. Valencia FOX SPORTS 2

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Toulon vs. Bordeaux STAR +