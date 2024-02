Comerciantes de La Plata en alerta por la "banda de los comprobantes falsos": se llenan de mercadería y escapan

Comerciantes de La Plata se encuentran en permanente alerta por la presencia de dos individuos que realizan compras y las abonan con billeteras virtuales, mostrando comprobantes falsos.

Esta modalidad, la realizaron en varias oportunidades, ya que le hacen creer al dueño o empleado del local, que el pago, está realizado. Allí se marchan con la mercadería y cumplieron con su prometido.

Uno de los hechos, ocurrió en un comercio de calle 10 y 80, donde le se aseguraron a EL DIA que una mujer, acudía "esporádicamente a comprar, pero muy bajo monto".

Justamente, tras encontrarle "la trampa" a lo que llaman comprobantes de las aplicaciones, se apareció un día y se llevó unas cuantas bolsas con cervezas, snacks y varias gaseosas.

Al momento de abonar, el dueño del local nos comentó: "Cuando quiere pagar mediante Cuenta DNI, dice que no tiene señal. Entonces, dice que va a salir afuera a buscar. Cuando vuelve, afirma que está listo, que está pagado".

En esta misma línea, agregó: "Nos fijamos en la cuenta, pero no hay pago. Entonces le digo que no se puede llevar la mercadería hasta que ingrese el mismo. Me dice que está apurada porque tiene que ir a trabajar".

Con mucha atención, el comerciante dio cuenta que para este entonces, "ya se habían cargado 1 pack de coca en el auto". "Le digo que la regresen. Anteriormente ella le muestra a la cajera una imagen del comprobante de pago igual a cuenta DNI, pero sin el número de operación. Por eso me llamó la atención. Entonces le pregunto, ¿pagó ella? porque está el supuesto comprobante en un WhatsApp...y le pregunta y la estafadora le contesta que el marido desde el auto realizó el pago y le pasó el comprobante porque ella no tenía datos. Ahí es cuando lo editan y se escapan en el auto una vez que lo exhiben".

OTROS DOS CASOS, MISMOS PROTAGONISTAS

Según lo que pudo saber este medio, una panadería de calle 7 y 600 y un kiosco ubicado en 1 y 72, fueron víctimas de esta pareja de estafadores.

En ambos comercios se llevaron distinta mercadería, que también abonaron de la misma forma y bajo la misma modalidad: billetera virtual y posteriormente una edición con el precio y los datos del local.

Justamente, la panadería fue una de las que difundió sus caras, como también así el almacén que estaba ubicado en 10 y 80.

"Si alguien la reconoce, hoy (por ayer) nos hizo una transferencia falsa por 14.000 pesos. Tardó 10 minutos en transferir y mostró comprobante falso. Lamentablemente, la empleada me avisó tarde porque estaba atendiendo", dice un comunicado en las redes sociales del lugar, describiendo la situación y alertando a los comerciantes.