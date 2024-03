"Perdón y arrepentimiento": restituyeron la corona a la Virgen Rosa Mística tras el robo en el santuario

En una ceremonia realizada este miércoles, se le volvió a colocar la corona a la Virgen Rosa Mística tras el robo sufrido a fines del mes pasado en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, ubicada en 54 y 23. Dos días después de ser sustraída, una persona se acercó al lugar y la regresó al Santuario.

La celebración atrajo a un importante número de fieles y se realizó en horas de la tarde. La misa fue presidida por el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, en donde también se inauguró la Capilla de Adoración nocturna. Además, se llevó a cabo una recorrida con la imagen de la Rosa Mística por las calles.

El pasado 22 de febrero, según se denunció desde la parroquia, desconocidos se robaron la corona dorada de la Virgen. “Suelo entrar a las 10 de la mañana, siempre la miro, rezo, es mi costumbre. Pero en lo que he podido yo recoger no se ha visto nada. Semanas atrás se llevaron una alcancía”, comentó el sacerdote. “No podemos precisar el horario. No reparé que estaba sin la corona. Ese es el dato que más o menos tenemos. Luego comenzaron las investigaciones”, relató el párroco.

Dos días después, el sacerdote Henry Zegarra, que detalló: "Dios lo quiso y la Madre recuperó su corona. Gracias a todos los que rezaron y las personas que la hallaron y tuvieron a buen acercarla hasta su Santuario".

Creada en 1949, esta iglesia se convirtió en la década del 80 en un lugar de peregrinación con la llegada de la imagen de María Rosa Mística al templo y en julio del 2005 el Camarín de la Virgen fue elevado a la categoría de Santuario Arquidiocesano.

Si bien contiene la imagen de varios santos y santas, en esta parroquia la veneración de los fieles se centró en la de la Rosa Mística, que representa a la Virgen María como la madre de la Iglesia y “la mediadora de todas las gracias”. La corona sustraída fue un homenaje de la feligresía a la Rosa Mística en agradecimiento a los milagros y favores recibidos.