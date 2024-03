El Pato Fillol, otro famoso blanco de la inseguridad

El ex arquero de la Selección Argentina de Fútbol, Ubaldo Matildo Fillol (73), se sumó a la interminable lista de víctimas de la inseguridad y aseguró que vivió “un estado de dolor tremendo”, cuando se enteró de que había sufrido un robo en su domicilio en el barrio porteño de Belgrano.

Según trascendió, entre los elementos sustraídos en su casa, estaba la medalla de campeón del mundo de 1978.

El ex futbolista se encontraba cenando junto a su mujer -era el cumpleaños- y los hijos en el buffet del club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, en Floresta, cuando forzaron su auto, que había dejado estacionado en las inmediaciones.

Fue al terminar ese encuentro que se dirigió a su coche y se percató de que estaba abierto. También que le faltaban algunas de sus pertenencias, entre ellas las llaves de la vivienda.

“Tengo un dolor tremendo, me siento expuesto ante la creciente inseguridad que enfrentamos”, dijo Fillol sobre el ataque.

“Se llevaron réplicas del buzo de la final contra Holanda, pero lo que más me duele son las medallas”, agregó el Pato.

“Se ve a una persona en el video. Lograron obtener mi dirección desde dentro del auto”, completó.

Esta no es la primera vez que a Fillol le sustraen el recuerdo que recibió tras lograr la primera estrella en una Copa del Mundo de fútbol para Argentina.

En 2009, el arquero también fue víctima de otro robo, pero en ese momento se encontraba dentro de su domicilio cuando ocurrió el hecho.

“Me dijeron: ‘Si no hay plata te matamos´. Revolvieron toda la casa buscando más plata y se llevaron varios trofeos y la medalla del Mundial 78″, explicó.

Al llegar al lugar, agentes de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía porteña, constataron que los accesos no estaban violentados e iniciaron una causa por “robo en ausencia de moradores”, por orden del la Fiscalía Criminal y Correccional N° 13.

El mismo Fillol se lamentó la pérdida de la medalla que simboliza para él el máximo logro de su carrera deportiva.

“Era el cumpleaños de mi esposa y fuimos con mis hijos a un restorán. Terminamos de cenar, subimos al auto, y cuando volvimos al departamento estaba todo abierto, revuelto, y las cosas que me faltaban era una caja con todas las medallas de mi carrera deportiva. Entre ellas la del ‘78, que es la que más me duele”, contó.

Fillol señaló que no es la primera vez que sufre un robo en su domicilio. “Tuve un asalto en Quilmes, muy grande, donde vivía cuando dejé de jugar al fútbol. No me robaron esa medalla, pero después sí, en Belgrano, en la calle Freire, tuve otro asalto muy grande, me faltaron un montón de cosas”, relató.

Entre esas cosas que faltaban pensó que estaba también la medalla. Pero meses después “revolviendo todo lo que tenía guardado, en una cajita chiquita apareció. Casi me desmayo”, indicó.

“Ese había sido el último robo que tuve, y anoche me pasó esto. Y sí, ahí sí… Una de las cosas más preciadas es la medalla”, dijo “El Pato”, que afirmó además “sentirse vulnerado por esta inseguridad que tenemos todos, todo eso te queda en la cabeza. Te duele, te molesta”.

Fillol, con una amplia trayectoria, es considerado como uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Defendió el arco de la Selección en tres mundiales: ‘74, ‘78 y ‘82.