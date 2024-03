Lionel Messi se perderá la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos

a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó hoy la baja del astro argentino Lionel Messi en la gira de la Selección por Estados Unidos, a raíz de "una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha". Así lo informó la cuenta oficial del seleccionado, aunque la ausencia del capitán ya era prácticamente un hecho desde que se retiró del campo de juego en los primeros minutos del complemento en el compromiso del Inter Miami con Nashville SC por la Concachampions.

"El capitán de Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo Inter Miami ante Nashville SC", indicó el comunicado.

El equipo estadounidense había explicado sobre la situación del rosarino: "Messi fue sustituido al minuto 50 en la victoria contra Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf debido a una molestia sufrida en la pierna derecha".

"Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo contra el D.C. United. La disponibilidad de Messi será determinada basándonos en evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días", agregó días atrás.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

Guido Rodríguez se suma a la lista de convocados en reemplazo de Exequiel Palacios

"El mediocampista del Betis Guido Rodríguez se suma a los convocados para la gira por Estados Unidos", anunció esta mañana la cuenta oficial del seleccionado albiceleste, que luego añadió: "El jugador Exequiel Palacios queda al margen de la gira por Estados Unidos debido a una lesión muscular".

Al igual que el defensor Lisandro Martínez, el ex jugador de River finalmente será parte de la doble fecha FIFA pese a no haber sido citado en primera instancia por el entrenador Lionel Scaloni, que también sufrió las bajas del marcador central Marcos Senesi y el delantero Paulo Dybala.

La siguiente es la lista completa de la Selección argentina para la gira por Estados Unidos:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV-Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa-Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis-España), Nehuén Pérez (Udinese-Italia), Nicolás Otamendi (Benfica-Portugal), Cristian Romero (Tottenham-Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon-Francia), Nicolás Valentini (Boca), Nahuel Molina (Atlético de Madrid- España), Valentín Barco (Brighton-Inglaterra) y Lisandro Martínez (Manchester United-Inglaterra).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid-España), Leandro Paredes (Roma-Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool- Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea-Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham- Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton-Inglaterra), Valentín Carboni (Monza-Italia) y Guido Rodríguez (Betis-España).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United-Inglaterra), Ángel Di María (Benfica-Portugal), Nicolás González (Fiorentina- Italia), Julián Álvarez (Manchester City-Inglaterra) y Lautaro Martínez (Inter-Italia).