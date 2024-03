Marixa Balli fue picante con Guillermo Coppola y lo tildó de mentiroso: "No me jodas, no estoy loca"

Sabemos que, esta semana se estrenó la biopic sobre Guillermo Cóppola y varias de las situaciones que allí se exponen, generaron malestar con las mujeres que fueron parte de la vida del amigo de Diego.

Así, luego de la polémica que mantuvo con Yuyito González, surgió una nueva asociada a María Fernanda Callejón. La mencionada actriz y Cóppola mantuvieron una extensa relación entre el 92 y el 99 en la que pasaron por situaciones lindas y otras más complicadas. Y ahora, se produjo un duro encontronazo entre Cóppola y Marixa Balli.

El representante contó el choque que sufrieron en una ocasión y en el que Callejón sufrió 'algunas heridas'. Pero la ex vedette, que por entonces era muy amiga de la actriz, lo desmintió en vivo: "Yo le di de comer, la asistí y hasta la limpié cuando tuvo que hacer sus necesidades en el Italiano toda enyesada. Vos ahí no estuviste. Tenía cuello ortopédico y brazos y piernas enyesadas. Le tuve que dar de comer y limpiar".

Coppola quiso desmentirla, le dijo que a los dos días habían ido a bailar y todo pero Balli se enfureció: "Yo estuve en el italiano haciendo todo eso, no cuento algo de ficción, fue una realidad. Lo que ustedes después habrán acordado o habrán arreglado, es un tema de Fernanda y tuyo pero yo no miento. Sandra, la hermana de Fernanda no podía más, le dije que yo me iba a ocupar".

En ese contexto, Guillermo Cóppola siguió negando todo, diciendo que Balli 'contaba un relato de ficción'. Entonces, Balli se puso en guardia : "Eso fue realidad, ¿Porqué voy a mentir en una cosa así? que tuve que asistir a una amiga, ¿te pensás que yo estoy loca, Coppola? Entonces no jodas", exclamó Marixa.