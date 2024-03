La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Def y Justicia vs Lanus TNT SPORTS

17:00 Godoy Cruz vs Estudiantes (LP) TV PUBLICA

19:15 Boca Juniors vs Belgrano ESPN Premium

21:30 Newell's vs San Lorenzo TNT SPORTS

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:00 New England vs Toronto FC Apple TV

SERIE A

10:50 Empoli vs. Cagliari ESPN 4/STAR +

10:50 Frosinone vs. Lecce STAR +

13:50 Atalanta vs. Bologna ESPN 4/STAR +

16:30 Napoli vs. Juventus ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Toulouse vs. Niza ESPN 3/STAR +

12:55 Rennais vs. Lorient STAR +

16:30 Lyon vs. Lens STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Burnley vs. Bournemouth ESPN/STAR +

12:20 Manchester City vs. Manchester United ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Koln vs. Bayer Leverkusen ESPN 3/STAR +

13:20 Hoffenheim vs. Werder Bremen STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Villarreal vs Granada DSPORTS / 1610

12:15 Atlético Madrid vs Betis DSPORTS / 1610

14:25 Mallorca vs. Girona ESPN 2/STAR +

17:00 Athletic Bilbao vs Barcelona DSPORTS / 1610

NBA

15:00 Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers ESPN 3/STAR +

21:00 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks ESPN 2/STAR +

23:30 Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Temperley vs Chaco For Ever

17:00 Arsenal vs San Miguel

17:00 Brown (PM) vs Dep. Maipu

17:00 Brown (PM) vs Dep. Maipu

17:00 Dep. Morón vs San Telmo

17:00 Gimnasia (S) vs Def. Unidos

17:00 Mitre (SdE) vs Atlanta

17:00 Aldosivi vs Alte Brown

17:05 Chacarita vs Talleres (RdE) TYC SPORTS

19:00 San Martin (SJ) vs Ferro

20:00 Patronato vs Racing (C)

21:30 Estudiantes (RC) vs Colón TYC SPORTS

PRIMERA "B"

17:00 UAI Urquiza vs Villa Dalmine

TC 2000

10:00 Fecha 1 - Entre Ríos TYC SPORTS

EREDIVISIE

10:25 PSV vs. Feyenoord ESPN 2/STAR +

LIGA ACB

08:30 MoraBanc Andorra vs Real Madrid FOX SPORTS 2

14:30 Dreamland Gran Canaria vs Baskonia FOX SPORTS 2

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:00 Hearts vs Celtic FOX SPORTS

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Andorra vs. Valladolid STAR +

12:15 Tenerife vs Mirandés DSPORTS / 1618

14:30 Zaragoza vs. Amorebieta STAR +

17:00 Leganés vs. Eibar STAR +

PARIS - NIZA (CICLISMO)

10:55 Etapa 1 STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Besiktas vs. Galatasaray STAR +

WORLD RUGBY SEVENS SERIES

14:20 Los Angeles STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

14:30 Anderlecht vs Eupen FOX SPORTS

PRIMERA D

17:00 Nautico Hacoaj vs Estrella Berisso

17:00 Camioneros vs Provincial Lobos

17:00 Barrancas FC vs Def. de Glew

17:00 FC Ezeiza vs S.A.T.

17:00 Everton (LP) vs Belgrano (Z)

PRIMERA C

17:00 Central Ballester vs Victoriano Arenas

17:00 Juventud Unida vs Dep. Español

17:00 Lugano vs Atlas

17:00 Puerto Nuevo vs Cambaceres

17:00 Muñiz vs Dep. Paraguayo

17:00 Gral. Lamadrid vs JJ Urquiza

17:00 El Porvenir vs Berazategui

17:00 Lujan vs Sp. Barracas

NASCAR CUP SERIES

17:30 Las Vegas 400 DSPORTS MOTOR / 1614

MAJOR LEAGUE RUGBY

19:25 Miami Sharks vs. Chicago Hounds STAR +