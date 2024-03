Una por una, las 60 escuelas bonaerenses que suspendieron la quinta hora de clases

Días atrás la Provincia de Buenos Aires anunció la suspensión de la implementación de la jornada completa en 60 escuelas primarias desde el 1 de marzo por “recortes de fondos nacionales”. Y este jueves la medida fue publicada en el Boletín Oficial. Se trata de establecimientos que por primera vez iban a implementar este sistema, y se aclaró que los 2300 centros educativos en los que ya funcionaba la jornada extendida la mantendrán.

La Resolución 259, de la Dirección General de Cultura y Educación, dispuso "la suspensión transitoria de la ejecutoriedad de la RESOC-2022-2502-GDEBA-DGCYE, que corresponde a las escuelas comprendidas en el IF-2024-06987907-GDEBA-DCYSGTDGCYE que forma parte integrante de la presente, hasta tanto la Tesorería General de la Nación, realice las correspondientes transferencias de los fondos comprometidos mediante Convenio RE-2022-102454664-APN-DD#ME y adendas, en el marco del 'PROGRAMA HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA JORNADA COMPLETA O EXTENDIDA', por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes".

Cabe destacar que días atrás, a través de un comunicado, la Provincia aseguró que “ante el retiro del desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, la Dirección General de Cultura y Educación decidió suspender” el cambio curricular en 60 instituciones de 31 distritos bonaerenses.

Según consta en el anexo de la resolución, esta es la lista de esos establecimientos educativos en los cuales hubo una suspensión completa de la quinta hora:

Tornquist: Primaria 24

Rojas: Primaria 16

Morón: Primaria 5

La Matanza: Primaria 84

Alem: Primaria 22

Morón: Primarias 29 y 48

San Pedro: Primarias 20, 24, 34 y 42

Tigre: Primarias 11 y 24

Ituzaingó: Primaria 5

Merlo: Primarias 2 y 22

Tordillo: Primarias 1, 2 y 3

Berazategui: Primaria 37

Laprida: Primaria 23

Berazategui: Primarias 15, 17, 28, 29, 43 y 47

Dolores: Primarias 11 y 24

General Viamonte: Primarias 8 y 23

Almirante Brown: Primaria 45

Carmen de Areco: Primaria 4

San Andres de Giles Primaria 5

General Alvear – Lobos: Primaria 14 - Primaria 15

Moreno: Primaria 8

Almirante Brown: Primaria 17

Lanús: Primarias 46, 63 y 69

Moreno: Primarias 44 y 71

Suipacha: Primaria 12

Lomas de Zamora: Primaria 54

Colón: Primaria 13

General Pueyrredón: Primarias 21, 51 y 56

General Alvarado: Primaria 9

Pilar: Primaria 20

Morón: Primaria 56

Pergamino: Primaria 14

Avellaneda: Primaria 33

Saavedra: Primaria 9

Navarro: Primaria 21

En tanto, hubo suspensión parcial en las Primarias 15 y 33 de Tandil; la Primaria 18 de Morón; y en la Primaria 20 de General Pueyrredón.

En este sentido, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aclaró que “la decisión que se tomó es no comenzar la implementación de la jornada completa en 60 escuelas que iban a empezar el viernes pasado. Desde hace algo más de un año atrás vienen funcionando 460 escuelas de jornada completa, más 1850 que tienen una quinta hora de clase. Lo que se ha hecho no es suspender todo lo que venía en marcha, que son como 2300 escuelas, si no suspender el inicio de 60 escuelas de jornada completa que se distribuyen en 30 distritos bonaerenses, porque la semana pasada no sabíamos si íbamos a tener fondos para pagar esta obligación”. Y agregó que “decidimos continuar con fondos del Estado provincial con las 2300 que ya venían, para esperar a que se aclare la situación”.

La jornada extendida en las escuelas bonaerenses

Es preciso informar que las escuelas afectadas comenzaron el ciclo lectivo con jornada simple. La medida se extenderá hasta que “la Tesorería General de la Nación realice las correspondientes transferencias de los fondos comprometidos mediante Convenio”. Y aclaran que “a partir de un convenio firmado en 2022 entre el entonces Ministerio de Educación de la Nación -hoy Secretaría- y las carteras provinciales, el Gobierno Nacional se comprometió a contribuir con el 100% del financiamiento en la diferencia de los salarios brutos docentes y equipos directivos que le demande a la jurisdicción la implementación de la extensión horaria, durante un período de cinco años”.

Se desconoce, añadieron, qué sucederá con las políticas educativas que dependen del financiamiento del Gobierno Nacional como es el Programa Tripartito de Infraestructura Escolar, Conectar Igualdad, Educación Técnica, Formación Docente, Educación Sexual Integral y Programa para la universalización de la jornada completa o extendida.