Yanina Latorre confesó el motivo que la distanció de Maite Peñoñori

Ahora, Yanina Latorre se mostró totalmente sincera al hablar de Maite Peñoñori y el verdadero motivo por el qué se distanció de ella, con quien era compañera de trabajo.

En la radio, le preguntaron si asistió a la despedida de su ex compañera y, tras su respuesta negativa, dio más detalles sobre el distanciamiento en cuestión.

Sobre la razón por la que no fue a la fiesta, explicó: "No porque era un boliche y yo no estoy para boliche, mucha gente, tengo 54. Yo estoy para sentarme, comer un rico plato de comida y un buen vaso de vino, al tiempo que agregó: "No me gustó lo que me hizo. Yo a Maite la quiero, insistí muchísimo para que venga a la tele, la extrañaba porque me parece buena periodista pero... Llegó distinta en esta segunda etapa, más soberbia y sobradora", señaló filosa sobre su colega.

En ese sentido, abriéndose sobre lo que le ocurre frente a Marina, recordó: "El día que me atacó por los K, no me habló por WhatsApp ni me preguntó en un pasillo, y eso que teníamos diálogo".

"Me esperó, se juntó con Josefina Pouso y Marcela Feudale, tres contra uno. Me las comí crudas, hasta Marcelo Tinelli me felicitó. Maite me esperó, se juntaron tres, eso no se le hace una compañera porque yo nunca le hice nada. Si le dije peroncha fue porque lo pienso", manifestó.

Para finalizar, Yanina Latorre reveló: "La semana pasada me desacreditó con una historia que yo mostraba, estoy haciendo un tema, remala o traé algo... Dice que estoy obsesionada con Luciana Salazar, que traiga algo ella", señaló indignada.